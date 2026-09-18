Ignoró los cortes por un accidente, se fugó, chocó y a los metros fue detenido

Un automovilista protagonizó una riesgosa huida a gran velocidad tras ignorar las indicaciones de los efectivos que custodiaban un procedimiento por un accidente de tránsito previo. Las maniobras evasivas obligaron a desplegar un operativo especial para concretar su aprehensión en el departamento Rawson.

La secuencia comenzó a las 23:40 horas cuando integrantes de la Dirección de Planificación y Coordinación de Seguridad Vial concretaban un corte preventivo en el cruce de Ruta 20 y calle Zapata. En ese instante, mediante la red de comunicación interna, los uniformados fueron alertados sobre un coche que acababa de saltearse otro punto de desvío fijado en la intersección de Ruta 20 y calle La Plata. En ese sector, personal de Criminalística y de la Comisaría 31° procuró frenar el paso del rodado, pero el implicado impactó contra elementos de señalización, realizó maniobras temibles y escapó con rumbo al oeste.

Ante la presencia de la patrulla en la zona, el sujeto realizó una maniobra en reversa y giró hacia el sur por el Callejón Balmaceda. Al llegar a las inmediaciones del Depósito Judicial del Departamento 9 de Julio, los guardias del lugar pretendieron interceptarlo, aunque el sospechoso lanzó la movilidad contra ellos y continuó la marcha por Callejón Proyectada N°1. Posteriormente, tomó la calle Zapata con sentido sur y derivó en la Ruta Provincial N°155 transitando a velocidad riesgosa.

A lo largo del trayecto por la Ruta 155, el coche se cruzó de frente con agentes motorizados de la Unidad Operativa Medanito. El individuo ejecutó un volantazo brusco para intentar embestirlos antes de esquivarlos.

La persecución concluyó cerca de la intersección con calle Ramón Franco, en la zona de Médano de Oro. En ese sitio se estableció un operativo cerrojo en el que intervinieron unidades de la Subcomisaría Médano de Oro junto a otros móviles de apoyo, logrando bloquear el paso del vehículo y reducir al automovilista.

El implicado fue identificado como Espejo Vega, de 25 años. Durante el procedimiento las autoridades incautaron un automóvil Renault 19 de color blanco y el hecho quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia bajo la carátula legal de Resistencia a la Autoridad.