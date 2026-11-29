San Juan volvió a convertirse en noviembre en escenario de la Semana de la Diversidad 2026, que se extendió del miércoles 25 al sábado 28 con propuestas culturales, deportivas y sociales y tuvo su cierre con una nueva edición de la Marcha del Orgullo.

En la previa de la movilización, en la esquina de avenida Paula Albarracín de Sarmiento y avenida Libertador, la llegada de un gran camión por el bulevar marcó el clima festivo y reivindicativo del encuentro.

En este contexto, el micrófono y la cámara de DIARIO HUARPE recogió la palabra y conceptos de los manifestantes, referentes de colectivos y figuras convocadas.

Entre los testimonios recogidos en la previa, Kendra puso el acento en la necesidad de trato igualitario y convivencia: "Aquí estamos poniéndole todas las ganas, todo el esfuerzo y toda la alegría, porque en realidad nosotros lo que necesitamos es simplemente respeto. Somos personas, somos seres humanos, vivimos en el mismo mundo y nada más que respeto. Lamentablemente están pasando muchas cosas que en el 2026 ya no deberían de pasar porque no tiene sentido tanta homofobia", dijo.

Al evaluar el clima social en la provincia, señaló: "Por suerte San Juan ya está aceptando, ya está tratando bien, a pesar de que bueno, pasan cosas que son muy tristes", y resumió su postura: "Hay que ser feliz, vivir la vida porque uno no sabe cuándo se termina".

Por su parte, Valeria Castro, referente política del Frente de Mujeres de La Cámpora, vinculó la jornada con los reclamos de género y los femicidios registrados en la provincia: "No solamente el colectivo LGBTIQ+ está siendo totalmente atacado bajo este gobierno totalmente misógino, sino yo como una gran feminista y luchadora por los derechos de las mujeres voy a seguir levantando las banderas de la lucha y decir que las mujeres cada vez vamos a estar más juntas".

En ese tramo, sostuvo que "en apenas tres meses acá en San Juan tenemos tres femicidios", mencionó los casos de Gema, Camila y Fanny, y remarcó la necesidad de "seguir luchando". Sobre el vínculo con la Iglesia Católica y la creación de la Pastoral de la Diversidad, valoró la apertura hacia la comunidad y expresó que lo considera "un hecho bastante empoderador".

También comentó sobre la apertura de la Iglesia Católica con la "Pastoral de la Diversidad": "me parece muy bien porque el Papa abrió la puerta a la diversidad, porque él dijo que todas las personas que tengan fe se acercan a la iglesia porque la iglesia no debe pensar en la sexualidad de cada persona. El mismo Papa Francisco le abrió la puerta a la comunidad. Me parece que es un hecho empoderador para nuestro colectivo".

Señaló también que, como mujer peronista, "sostengo las banderas de la justicia social, la inclusión y una patria en construcción vinculada a los derechos de las mujeres. El gobierno nacional y el provincial niegan la violencia de género y planteó que, si Cristina Fernández de Kirchner fuera hombre, no estaría proscripta, ni presa".

Diversidad y discapacidad

La movilización también reunió testimonios sobre discapacidad, acceso a derechos y vida cotidiana. Nicolás Escobar planteó que el orgullo combina celebración y reclamo por derechos vulnerados: "Por un lado está lucha por nuestros derechos que últimamente se han visto muy vulnerados, principalmente a través de los discursos de odio".

Al abordar las barreras que enfrenta en primera persona, apuntó: "En mi facultad nunca me ha pasado tener una situación de discriminación por ninguna de las dos cosas, ni la discapacidad ni en la identidad, pero bueno, hay otros lugares en donde sí, por ejemplo en otros lugares en donde no se respeta justamente el derecho al trato digno".

Además, señaló dificultades vinculadas a pensiones, accesibilidad, transporte y acceso a puestos laborales, y destacó el sentido de visibilizarse: "Yo siento profundamente orgullo de ser una persona con discapacidad y ser parte de la comunidad".

En la misma línea, Cristal y Yasi remarcaron el carácter colectivo de la convocatoria. Cristal advirtió que "el orgullo se tiene que vivir más que nunca" frente a políticas y discursos que consideran adversos, mientras que su compañera Yasi, subrayó que "en estos días es donde más tenemos que visibilizarnos, por las que corrieron para que nosotras caminemos tranquilas, por las que vienen también y porque existimos, resistimos y persistimos todo el tiempo".

En tanto, otras dos jóvenes participantes coincidieron en señalar los desafíos pendientes para el colectivo trans (como el cupo laboral, el estudio, el trabajo digno y el acceso a la salud) y en que San Juan todavía conserva rasgos de sociedad cerrada, aunque "de a poco vamos avanzando".

A pesar de los días, no hay que perder la alegría

También participó de la jornada, la senadora María Celeste Giménez, quien destacó la continuidad de su presencia en este tipo de convocatorias desde 2023 y afirmó: "Hoy no solamente hay discursos de odio, sino hay acciones de odio hacia el colectivo, así que nos parece fundamental acompañar, más que nunca".

Además, cuestionó el impacto del rumbo económico nacional sobre las familias y los hogares sanjuaninos y pidió cambios en las políticas económicas. "Las argentinas y los argentinos están expresando en la calle el rechazo que tienen hacia este modelo económico, un modelo económico que ya fracasó en la República Argentina y que actualmente también está fracasando. Vemos que las familias sanjuaninas y de Argentina se están endeudando, se están endeudando para comprar alimentos, para comprar remedios, para pagar los servicios. Creo que es fundamental pedirle al gobierno de Javier Milei que cambie sus medidas los argentinos la están pasando muy mal".

Finalmente, la legisladora y militante destacó la alegría en la calle, algo que no debe perderse: "la marcha está llena de color, está llena de alegría, de sanjuaninas y de sanjuaninos que están celebrando el orgullo de poder ser quienes son, lo expresan en las calles".

La Marcha del Orgullo continuó al cierre de esta edición avanzando sobre la avenida Libertador y culminó en el acto de clausura en el escenario montado debajo del Puente Cívico. Allí hubo una serie de espectáculos, lectura de documentos y, como novedad de esta edición, una feria de emprendedores.