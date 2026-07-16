La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Mientras la Selección de Lionel Scaloni todavía celebra la épica remontada ante Inglaterra que le permitió alcanzar una nueva definición mundialista, desde el otro lado ya comenzaron los mensajes de confianza y provocación.

Uno de los protagonistas fue Iker Casillas, histórico arquero español y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, quien utilizó sus redes sociales para analizar la semifinal argentina y luego lanzó una frase que generó repercusión entre los hinchas.

Tras el triunfo de la Albiceleste por 2 a 1 frente a Inglaterra, Casillas escribió:

"Inglaterra mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico".

El exarquero del Real Madrid consideró que la estrategia del conjunto inglés terminó favoreciendo la remontada argentina y explicó que el resultado era esperable por cómo se desarrolló el encuentro.

El mensaje que encendió la previa

Sin embargo, el comentario más fuerte llegó después. Casillas dejó de lado el análisis futbolístico y expresó toda su confianza en la selección española de cara a la final.

La frase hace referencia a la posibilidad de que Argentina consiga su cuarta Copa del Mundo, luego de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022, mientras que España buscará sumar su segunda estrella tras la consagración de 2010.

El mensaje tuvo una enorme repercusión en redes sociales y acumuló miles de interacciones, con más de 8.000 comentarios, 61.000 "me gusta" y 2,7 millones de visualizaciones.

La respuesta a un mensaje argentino

Casillas también había protagonizado otro cruce en redes luego de que el influencer argentino Jero Freixas celebrara la clasificación de la Selección.

"¡Qué huevos tenés Argentina! A la final carajoooooo", escribió Freixas.

El exarquero español respondió con un nuevo desafío:

"No vais a bordar la cuarta", acompañado por un emoji de estrella.

Una final con historia

Argentina y España se enfrentarán este domingo desde las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al campeón del Mundial 2026.

La Albiceleste intentará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar una nueva consagración, mientras que España buscará repetir la hazaña de 2010 y sumar la segunda estrella de su historia.