El presidente Javier Milei defendió públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, y aseguró que el funcionario presentará su declaración jurada antes del 31 de julio, fecha límite establecida.

El mandatario fue contundente al descartar cualquier salida del funcionario y reforzó su respaldo político. “No voy a ejecutar a una persona honesta” y “ni en pedo se va”, afirmó, al tiempo que insistió en que confía plenamente en la integridad de su colaborador.

Según explicó, Adorni ya tiene preparados los números que deberá presentar para justificar su patrimonio y los gastos cuestionados, en el marco de la investigación judicial que se desarrolla en su contra. El adelanto de la declaración jurada busca dar una respuesta anticipada a las críticas y despejar dudas sobre su situación.

La polémica se intensificó luego de que distintos sectores, incluso dentro del oficialismo, pidieran mayor transparencia. Entre ellos, la dirigente Patricia Bullrich había reclamado que el funcionario presentara cuanto antes su declaración patrimonial para aclarar su situación ante la opinión pública.

En ese contexto, Milei también cuestionó con dureza al periodismo y vinculó las denuncias a una supuesta campaña en contra del Gobierno, al tiempo que reiteró que no tomará decisiones apresuradas sin pruebas concluyentes.

De esta manera, el Ejecutivo busca contener el impacto político del caso y sostener a uno de sus principales funcionarios, mientras avanza la investigación judicial y se espera la presentación formal de la declaración jurada que podría ser clave para esclarecer la situación.