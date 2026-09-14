Iliana Calabró al borde del colapso por el delicado estado de salud de su novio

Un cuadro respiratorio severo derivado de una neumonia y agravado por un historial de EPOC mantuvo al empresario marmolero Luis Alberto De Stefano en terapia intensiva durante casi dos meses. Tras atravesar la etapa mas compleja en el Sanatorio Los Arcos del barrio de Palermo, la pareja de Iliana Calabro encara actualmente un extenso proceso de rehabilitacion.

El panorama clinico de De Stefano habia comenzado a complicarse a principios de agosto, cuando requirio intubacion y asistencia en cuidados intensivos. En aquel momento de maxima preocupacion, el periodista Pepe Ochoa preciso: “Está internado en terapia intensiva y muy grave. Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo. Se encuentra intubado”. Ante las muestras de afecto, la actriz manifestaba sus esperanzas a través de Puro Show: “Gracias a todos por preocuparse. Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”.

La evolucion del paciente mostro mejoras paulatinas con el paso de las semanas. Durante una presentacion teatral en la provincia de Salta, Calabro brindo mas precisiones a Desenchufadas sobre la magnitud del cuadro al reconocer que “estuvo a un paso de pasar al otro lado”.

En una reciente aparicion televisiva en Infama, la animadora se refirio al presente de su pareja y al camino por recorrer. “Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación, hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, explico sobre el estado general del paciente. Asimismo, destaco el caracter gradual de esta etapa: “Ahora hay que recuperarse de a poco”.

Respecto de los motivos que desencadenaron la crisis de salud, la actriz remarco la incidencia del tabaco y las patologias preexistentes. “Él tuvo una neumonía que se sumó a unos cuadros previos y le agarró refuerte”, señalo sobre la afeccion que complico el EPOC del empresario de Chacarita. En esa linea, destaco las complicaciones vinculadas al consumo de cigarrillos: “Costaba mucho que dejase de fumar”. Ante la duracion del tratamiento, agrego una reflexion sobre la situacion de quienes padecen estos cuadros: “Si uno pudiera filmar todo lo que tiene que atravesar un fumador, cuando le pasa una cosa así, es terrible”.

En cuanto a la conducta del paciente durante la internacion prolongada, Calabro aseguro que “lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura”. Al ser consultada sobre si De Stefano asimilo el nivel de riesgo que atraveso, se mostro prudente: “Espero que sí. Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó”. En ese sentido, atribuyo esa falta de percepcion a una respuesta del propio cuerpo: “El cerebro debe tener como ese instinto de supervivencia que te hace como olvidar determinados momentos críticos”.

El vinculo entre Calabro y De Stefano se origino en 2023 por intermedio de conocidos compartidos. La relacion derivo en una convivencia a los 2 meses de conocerse, fijando residencia en la vivienda de la actriz en Palermo. El empresario del rubro de la marmoleria ya habia sufrido un evento de riesgo en enero de 2025, cuando fue embestido por una ambulancia en el barrio de Caballito sin presentar lesiones de gravedad.