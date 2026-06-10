Iliana Calabró se quedó sin trabajo y vive su peor momento

Iliana Calabró no pudo concretar su regreso a la pantalla el lunes ocho a las 17.30 como estaba previsto. El lanzamiento de su programa Iluminadas en la TV Pública se vio frustrado por problemas de logística vinculados a la falta de armado de la escenografía.

Este inconveniente técnico se enmarca en una profunda crisis institucional que atraviesa el canal estatal, donde los trabajadores realizan medidas de fuerza cada tres horas por reclamos de mejoras salariales, despidos y recortes presupuestarios.

Aunque el debut se reprogramó inicialmente para el próximo lunes 15, la situación de incertidumbre persiste en la emisora. El conflicto gremial mantiene paralizados diversos proyectos de la señal, afectando incluso las transmisiones previstas para el Mundial 2026 si no se alcanza un acuerdo pronto. Otros conductores también sufrieron las consecuencias de esta crisis, como Guillermo Andino, quien no salió al aire recientemente.

Por su parte, Gabriel Corrado se encuentra ausente y su lugar es ocupado por Débora D’Amato. Sobre esto, Adrián Pallares adelantó en Intrusos que el conductor “está de vacaciones, lo está reemplazado Débora D’Amato, pero me cuentan que no volvería”.

En este contexto de tensión, Marcela Tinayre también expresó su malestar tras la cancelación abrupta de su propio ciclo cuando ya tenía todo organizado. La conductora manifestó su apoyo a Calabró señalando que “me encantaría que lo haga…tiene la suerte de que no tiene una mano negra que la bajó”.

Tinayre denunció irregularidades en su llegada al canal y aseguró que “yo tengo molestia por eso, porque estaba todo hablado, todo hecho, hasta la plata, sabiendo que no hay un mango, hasta la plata estaba. Eso me da rabia”. Actualmente, la programación depende de la resolución de los conflictos internos para normalizar su grilla.