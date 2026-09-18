La nieve volvió a cubrir la alta montaña sanjuanina y dejó un particular escenario este viernes en Veladero, donde varias camionetas quedaron prácticamente cubiertas por la acumulación. Las imágenes fueron registradas por un televidente de Canal 13 San Juan y muestran la intensidad del temporal.

El fenómeno afecta a la Cordillera de San Juan y se desarrolla en medio de una alerta amarilla por nevadas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Acumulaciones de hasta 70 centímetros

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulaciones de nieve de entre 30 y 70 centímetros, principalmente en las zonas más altas de la cordillera. Además, existe la posibilidad de que esos valores sean superados de manera localizada.

El temporal está acompañado por fuertes ráfagas de viento, una combinación que genera condiciones complejas en la alta montaña y puede afectar la circulación por los caminos de la zona.

Las imágenes registradas en Veladero permiten observar cómo la nieve avanzó sobre los vehículos y distintos sectores del lugar, en un nuevo episodio de precipitaciones que se suma a las nevadas registradas durante los últimos días.

El temporal podría continuar

Según el pronóstico difundido, las condiciones podrían mantenerse durante las próximas horas. Además, el episodio podría intensificarse desde el sábado por la tarde, cuando se esperan nuevas nevadas y chaparrones de nieve que podrían extenderse durante el fin de semana.

La situación es seguida de cerca debido a las condiciones propias de la alta montaña y al estado de los caminos cordilleranos.

El nuevo temporal se suma a las importantes nevadas registradas durante los últimos meses en la Cordillera de San Juan y podría generar una nueva acumulación de nieve en las zonas más elevadas.