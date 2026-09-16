Una pelea entre dos alumnos de sexto grado terminó con un chico de 12 años herido con un arma blanca en una plaza de Pocito, ubicada junto a la escuela Antonino Aberastain. El enfrentamiento comenzó con empujones e insultos, pero la situación escaló hasta que uno de los menores sacó un cuchillo.

El episodio ocurrió durante la siesta de este martes. Tras resultar herido en la espalda, el menor se dirigió hasta la escuela para pedir ayuda. El personal del establecimiento dio aviso a la Policía y activó el protocolo correspondiente.

Posteriormente, el chico fue trasladado al Hospital Federico Cantoni, donde recibió atención médica y permaneció en observación. Según la información conocida, se encontraba fuera de peligro.

Qué muestra la grabación

El video, de unos 30 segundos, fue registrado por otros menores que se encontraban en la plaza. En las imágenes se observa a varios chicos alrededor mientras dos de ellos comienzan a enfrentarse.

La discusión rápidamente pasa a los empujones y los insultos. Los protagonistas se enfrentan cuerpo a cuerpo y se desplazan por distintos sectores del espacio verde, mientras otros jóvenes permanecen cerca y registran la situación con sus teléfonos.

En un momento, uno de los menores, que llevaba puesto un uniforme escolar, realiza un movimiento hacia su mochila. Segundos después aparece con un elemento de gran tamaño que aparenta ser un cuchillo.

La grabación muestra cómo el enfrentamiento continúa, aunque por sí sola no permite determinar toda la mecánica de la agresión ni identificar con precisión el instante en que se produjo la herida. Por eso, deberá ser analizada junto con el resto de las pruebas reunidas en la investigación.

Preocupación entre las familias

La edad de los protagonistas generó especial preocupación. Se trata de alumnos de sexto grado, de alrededor de 12 años, mientras que otros chicos permanecieron a pocos metros durante buena parte del enfrentamiento.

Después de conocerse el episodio, varios padres se acercaron hasta las inmediaciones de la escuela para conocer detalles. Los alumnos permanecieron dentro del establecimiento y continuaron con la jornada habitual, sin que se dispusiera un retiro anticipado.

Ahora, la investigación deberá establecer cómo comenzó la pelea, qué ocurrió después de que apareció el arma blanca y de dónde salió el elemento que se observa en el video.

Debido a que todos los involucrados son menores de edad, sus identidades permanecen bajo resguardo. Las imágenes podrían resultar relevantes para reconstruir lo sucedido en la plaza ubicada junto a la escuela Antonino Aberastain.