Imágenes sensibles: jugador de básquet universitario colapsa en pleno partido

El jugador de básquet universitario de Estados Unidos, Imo Essien, se desplomó en pleno partido. El hecho ocurrió a los pocos minutos de comenzado el encuentro entre el Old Dominion y Georgia Southern. Tras colapsar en medio del campo de juego, generó preocupación de inmediato por su situación. Sin embargo, pudo levantarse y terminar de ver el compromiso desde la banca.

En el video que se difundió en redes se puede observar el momento en que Imo Essien sufre un paro cardíaco en el campo de juego. El mismo resultó ser impactante para muchos e incluso para los que se encontraban a su alrededor. Uno de los integrantes del equipo contrario, al ver el suceso, se tomó la cabeza pensando en lo peor, mientras el base de los Old Dominion era atendido por el preparador físico y su entrenador. Luego pudo reintegrarse.

De acuerdo a los médicos, lo que ayudó fue que el basquetbolista permaneció en todo momento consciente. Por otra parte, desde el club explicaron: "Imo Essien fue evaluado por el personal de entrenamiento atlético de ODU junto con el personal médico de GA Southern. Él respondió en todo momento, pudo sentarse con el equipo durante el resto del juego y condujo a casa con el equipo. Está de buen humor y trabajará con el personal de medicina deportiva de ODU cuando regresen a Norfolk".

Las palabras del jugador de básquet

Luego del momento vivido, el basquetbolista escribió desde su cuenta de Twitter: "No hace falta decir que ayer fue, con mucho, el día más aterrador de mi vida. A estas alturas, estoy seguro de que la mayoría de ustedes han visto el video. Nunca hubiera imaginado tener que pasar por algo tan severo. Aunque me dolió no poder seguir compitiendo en la cancha con mis hermanos, estoy extremadamente orgulloso de cómo lucharon para obtener la victoria".

"Revisar mi teléfono después del juego y recibir tantos mensajes de texto positivos y reflexivos significó mucho para mí y mi familia. ¡Agradezco todo el amor! Quería que todos supieran... Mi familia, mis amigos cercanos y cualquier otra persona que pueda estar preocupada, que me siento mucho mejor y confío en que estaré al 100% muy pronto", agregó Imo Essien, buscando agradecer y tranquilizar a quienes lo siguen en el básquet.