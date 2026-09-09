La empresa mendocina Industrias Metalmecánicas Especiales (IME) completó la fabricación de una nueva válvula de chorro hueco destinada a modernizar el sistema de regulación de caudales de la Central Hidroeléctrica Cuesta del Viento, ubicada en Rodeo, departamento Iglesia, según comunicó la compañía.

La pieza, de 3,7 toneladas y 1.132 milímetros de diámetro de cuerpo, fue producida en la planta de IME en Godoy Cruz, Mendoza. Su traslado hasta la central está previsto para el jueves 10 de septiembre, dando inicio a una nueva etapa del proyecto que continuará con el montaje, las verificaciones en sitio y la posterior puesta en funcionamiento.

El proyecto se desarrolla en el marco de la Licitación Pública N.º 01/2025 de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), convocada para reemplazar la válvula de riego tipo Howell-Bunger de la central. Luego del proceso licitatorio, la obra fue adjudicada a IME.

La participación de la empresa comprende el rediseño y la concepción de la válvula, los cálculos de ingeniería, la fabricación, el montaje y la puesta en marcha, asumiendo el desarrollo integral de la solución técnica. La iniciativa cuenta con financiamiento proveniente del Fideicomiso de la Mina Veladero, administrado por el Ministerio de Minería de San Juan.

Una pieza clave para administrar mejor el agua

La nueva válvula permitirá ampliar la capacidad de control sobre el agua liberada desde el embalse, especialmente cuando el conjunto turbina-generador se encuentre detenido por mantenimiento, por condiciones del despacho eléctrico o por los altos niveles de turbidez que se producen durante las crecientes estivales.

Una válvula Howell-Bunger, también denominada válvula de chorro hueco, permite descargar grandes volúmenes de agua de manera controlada, disipando parte de su energía y regulando con precisión el caudal liberado aguas abajo. Esta función resulta especialmente importante en Cuesta del Viento, ya que el agua almacenada no se utiliza únicamente para generar electricidad, sino que también abastece al sistema de riego y sostiene distintos usos productivos y poblacionales vinculados al río Jáchal.

Ingeniería y fabricación nacional

La válvula está construida casi en su totalidad en acero inoxidable AISI 316. Su producción involucró tareas de ingeniería, mecanizado, soldadura, montaje y control de calidad, poniendo en valor la capacidad de la industria nacional para abordar equipamientos hidromecánicos de alta exigencia.

IME tiene antecedentes de relevancia en la infraestructura hidroeléctrica de San Juan. La empresa tuvo a su cargo la ingeniería, fabricación y montaje de los equipamientos hidromecánicos de las centrales Los Caracoles y Punta Negra. También participó en distintas etapas de montaje, puesta en marcha y reparación en la propia Central Cuesta del Viento a lo largo de su vida operativa.

El transporte hacia San Juan estará a cargo de una empresa integrante de la comunidad de proveedores vinculados a la actividad minera provincial, incorporando así participación de la cadena de servicios local en una obra financiada con recursos provenientes de la minería.

Con el traslado previsto para el 10 de septiembre, el proyecto ingresará en su etapa de intervención en sitio. IME continuará posteriormente con las tareas de montaje y puesta en servicio en la Central Hidroeléctrica Cuesta del Viento.