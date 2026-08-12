Un micro que trasladaba a un grupo de estudiantes protagonizó un impresionante accidente en Bariloche durante la madrugada de este martes, en medio de una intensa nevada. Un video registrado en el lugar muestra el momento en que el colectivo derrapa sobre la calle congelada, se desliza por la pendiente y termina chocando contra siete vehículos estacionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.40, cuando el colectivo de una empresa de turismo local circulaba por calle 20 de Febrero, una de las arterias de Bariloche que presenta mayores dificultades cuando se acumulan nieve y hielo.

Al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control del vehículo debido a las condiciones de la calzada. La nieve compactada y el hielo hicieron que el micro comenzara a deslizarse rápidamente por la pendiente.

Las imágenes permiten observar cómo el colectivo se mueve de un lado a otro mientras derrapa y avanza sin poder detenerse, hasta impactar contra los automóviles que se encontraban estacionados sobre la calle.

En total, el micro chocó a siete vehículos y posteriormente también impactó contra un poste, lo que provocó un corte en el suministro eléctrico de la zona.

Los 48 ocupantes resultaron ilesos

Pese a la magnitud del accidente, ninguno de los 48 ocupantes del colectivo resultó herido. Tampoco se registraron peatones o transeúntes lesionados como consecuencia del choque.

Tras el impacto, uno de los propietarios de los vehículos afectados reaccionó con enojo y comenzó a increpar verbalmente a la conductora. Personal policial tuvo que intervenir para controlar la situación.

En medio del episodio, el hombre golpeó a uno de los efectivos policiales que se encontraban en el lugar y terminó demorado.