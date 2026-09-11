La Cordillera de los Andes volvió a regalar imágenes impactantes en San Juan. La gran cantidad de nieve acumulada durante el invierno transformó por completo el paisaje en la zona del Paso Internacional de Agua Negra, donde enormes mantos blancos cubren las montañas y distintos sectores de la Ruta Nacional 150.

Las postales fueron difundidas mientras personal de Vialidad Nacional comenzó a recorrer el camino internacional para evaluar las condiciones que dejó la temporada invernal y preparar los trabajos necesarios antes de la llegada del verano.

Vialidad comenzó a inspeccionar las zonas afectadas después de las intensas nevadas.

En las imágenes puede observarse una importante acumulación de nieve en distintos puntos de la alta montaña, con sectores donde también aparecen bloques de hielo y rocas producto de los desprendimientos registrados durante los últimos meses.

Nieve, hielo y rocas cubren distintos sectores de la Ruta Nacional 150.

La cantidad acumulada no solo genera un paisaje imponente, sino que representa además un desafío para los equipos que deberán trabajar sobre la traza.

Durante las primeras inspecciones, técnicos, ingenieros y especialistas del 9° Distrito San Juan detectaron tres grandes aludes entre los kilómetros 300 y 340 de la Ruta 150. Los desprendimientos bloquean completamente la calzada en algunos sectores y están formados por nieve, hielo y rocas.

Las imágenes muestran cómo quedó la alta montaña camino al Paso de Agua Negra.

Trabajan para reducir el riesgo de avalanchas

Otro de los puntos centrales será la seguridad durante el deshielo. A medida que aumenten las temperaturas, la nieve acumulada puede perder estabilidad y provocar nuevos desprendimientos en las laderas.

Por ese motivo, está previsto convocar a especialistas locales en análisis de avalanchas para evaluar las zonas más comprometidas y determinar cómo avanzar con los trabajos de manera segura.

Vialidad anticipó que podrían encontrarse nuevos aludes a medida que las cuadrillas se internen en sectores de mayor altura, donde todavía no se completaron las inspecciones.

El operativo pesado comenzará el próximo lunes. Las máquinas deberán ser trasladadas hasta la zona mediante grandes carretones y luego se avanzará con el retiro de nieve, hielo y rocas, además de la reparación de las barandas de seguridad dañadas.

Las imágenes muestran cómo quedó la alta montaña camino al Paso de Agua Negra.

Mientras tanto, el Paso de Agua Negra continúa cerrado y todavía no existe una fecha definida para su reapertura. El objetivo es recuperar progresivamente la Ruta 150 y dejarla en condiciones para la próxima temporada estival.