¡Impresionante! Conor McGregor reveló lo que le ofreció UFC

En las últimas horas, Conor McGregor dio a conocer una noticia más que ruidosa en las redes sociales. La leyenda de las Artes Marciales Mixtas reveló lo que le ofrecieron desde UFC. Como era de esperarse, impactó a los fanáticos. Claro está que las palabras del peleador irlandés no han sido confirmadas desde la compañía, pero eso no le quita la ilusión a los fieles seguidores de las MMA.

"Esta es una instantánea de la última casa de combate original. Donde entrené vs. Urijah Faber. Aunque esta foto fue justo antes del espectáculo. Fue justo antes de que ganara mi primer título mundial venciendo a mi compañero de equipo de Urijah, Chad Mendes. Luego pasé a entrenar el famoso programa de lucha justo después de la pelea", fue lo que comenzó diciendo McGregor.

Por otra parte, Conor también resaltó lo siguiente: "Con un gran ojo morado y una herida, mi tricolor y mi nuevo y primer cinturón de oro de UFC, entré al notorio gimnasio de lucha en Las Vegas. Los trajes y gritos más hábiles que el programa haya visto antes. Encima de los cubiertos". De esa manera, el irlandés empezó a hacer foco en lo que vendría después, un mensaje más que ruidoso.

"Y entrené a mi equipo a la victoria. Loco. Algún viaje. Me acaban de ofrecer volver a entrenar este papel. Me gusta. Lo que se necesita es una inmersión total. Veo luchadores haciendo fila. Sé lo que viene, he estado listo, hijos de put*. #MantenteListo", sentenció "The Notorious". Con sus palabras, el excampeón de UFC dejó en claro que le ofrecieron estar en The Ultimate Fighter, un reality más que viral, que termina con una pelea entre los dos entrenadores del mismo.

¿Con quién pelearía Conor McGregor?

Si eso es real, no está demás destacar que Conor McGregor podría volver a quedarse con las miradas del mundo entero y, probablemente, con un muy alto contrato para ingresar en la lista Forbes una vez más. Se habla de una posible cuarta pelea con Dustin Poirier, aunque también suenan nombres como Michael Chandler o Jorge Masvidal. Estas dos últimas podrían ser las más interesantes para los fanáticos.