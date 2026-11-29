La Fiscalía Regional de Rosario imputó a un hombre de 42 años por golpear al empleado de un minimarket del macrocentro de esa ciudad santafesina. El episodio ocurrió el 21 de noviembre y tomó notoriedad después de que las imágenes de las cámaras de seguridad se difundieran en las redes sociales.

El acusado fue identificado como Luis I. y se presentó voluntariamente el viernes por la tarde en la sede de la Policía de Investigaciones. Luego de permanecer menos de 24 horas bajo arresto preventivo, recuperó la libertad bajo fianza y quedó sujeto a una serie de reglas de conducta dispuestas por la Justicia provincial durante tres meses.

La imputación se formalizó este sábado, luego de que el Ministerio Público de la Acusación presentara el material probatorio reunido durante la investigación. La causa continuará su curso para determinar la responsabilidad del acusado en los hechos denunciados.

Cómo comenzó la agresión en el minimarket

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del 21 de noviembre en un comercio ubicado sobre avenida Francia al 1000, en el macrocentro rosarino. Según la denuncia de la víctima, un joven de 19 años que trabajaba en el local, el hombre ingresó al establecimiento para pedir permiso para utilizar el baño.

Ante la negativa del empleado a permitirle el acceso al sanitario, el hombre reaccionó de manera violenta. De acuerdo con la denuncia, comenzó a golpearlo a puñetazos y le provocó diversas lesiones antes de retirarse del lugar.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes tuvieron una amplia circulación en las redes sociales. Esa difusión generó una fuerte repercusión pública y fue uno de los elementos que precedieron a la presentación voluntaria del acusado ante la Policía de Investigaciones.

Las medidas dispuestas por la Justicia

Tras la intervención de la Fiscalía, el hombre quedó imputado por la agresión física contra el trabajador. La resolución judicial estableció su liberación bajo fianza y el cumplimiento de pautas de conducta por un período de tres meses.

El proceso penal seguirá adelante con las pruebas incorporadas por el Ministerio Público de la Acusación. La investigación deberá establecer la responsabilidad definitiva del imputado por el ataque ocurrido en el minimarket rosarino.