La Justicia de Mendoza ordenó la detención de la madre del alumno que ingresó con una réplica de arma de fuego a una escuela de la provincia. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados en el marco de una investigación por amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos.

El fiscal Juan Manuel Sánchez dispuso la detención preventiva y el traslado de la mujer a la penitenciaría. La imputación fue recalificada como intimidación pública agravada por la participación de un menor, una figura que contempla una pena de entre 3 y 8 años de prisión.

Según la investigación, el hecho ocurrió en un contexto de alarma social generado por amenazas previas en escuelas de la provincia. En ese escenario, el adolescente ingresó al establecimiento con una réplica de arma de fuego, lo que activó protocolos de seguridad y generó intervención judicial inmediata.

Para la Fiscalía, la conducta de la mujer se analiza en relación con la presunta instigación a su hijo en un hecho que agravó la situación de temor en la comunidad educativa. En la resolución judicial se sostuvo que no se trató de un episodio aislado, sino de un hecho vinculado a un clima previo de amenazas.

El fiscal Sánchez indicó que, por la gravedad del delito imputado y la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo, correspondía disponer la detención inmediata. Además, señaló la posibilidad de riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La mujer permanecerá alojada en el penal mientras avanza la causa. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que mantiene medidas activas ante posibles hechos similares en instituciones educativas de la provincia.