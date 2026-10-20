In fraganti: Wanda Nara vio la parte íntima de una famosa y crece el problema

Wanda Nara y Nazareno Casero protagonizaron un divertido momento al aire del programa MasterChef Celebrity. El actor sorprendió con la vestimenta que eligió para presentar su plato frente al jurado y dejó a la conductora sin palabras, en una escena que estuvo marcada por las bromas constantes y el coqueteo.

Nazareno Casero presentó una preparación de chicharrón de mondongo con ensalada fresca de repollo y manzana verde. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue su vestimenta, ya que lució una malla, ojotas, musculosa y una camisa para hacer su entrada.

Wanda Nara le preguntó al verlo: “¿Y ese look? ¿Qué viniste, en calzones?”. Ante la consulta, el participante explicó: “Un concepto veraniego. Les presento ‘Buenazo Mondongo Beach’”. Luego la conductora indagó: “¿Tus ojotas son de Versace?”. El actor aseguró que la malla también era de esa marca exclusiva y, para demostrarlo, se levantó el delantal y mostró su traje de baño.

Wanda Nara comentó entre risas: “Adelante te queda más chiquitita, entonces parece…”. Mientras el jurado probaba el plato, Germán Martitegui hizo una observación directa sobre la reacción de la conductora y señaló: “Nunca vi a Wanda colorada”. La presentadora respondió nuevamente entre risas: “Te juro por Dios. Es que vos no sabés lo que yo vi”.

Por su parte, cuando Maru Botana le preguntó al actor si había comido mondongo con anterioridad, él contó que, cuando salía de viaje, era más osado. Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad y lanzó: “¿Solo de viaje sos osado? Porque acá estás re osado”.

Germán Martitegui disparó: “Chau, Grego”, en referencia al coqueteo entre la conductora y el participante, dando a entender que la animadora había puesto sus ojos en Nazareno Casero. Wanda Nara expresó después de que el jurado hiciera su devolución sobre el plato: “Me dan miedo las próximas performances de este participante”. Luego agregó con picardía: “Bueno, Nazareno, gracias. Te podés vestir”. Quienes tampoco dejaron pasar el momento fueron Edith Hermida y Lizy Tagliani, que se sumaron a las bromas y cantaron: “Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a Wandita”.