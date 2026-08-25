La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inauguró este lunes su Laboratorio de Biología Molecular (LBM) y cinco nuevos gabinetes de investigación para diversas disciplinas. Este nuevo espacio, ubicado en la sede del Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN) sobre Avenida España y Maipú, Ciudad de San Juan, es el primer laboratorio de estas características para la FCEFN. Su creación fue posible por la donación de equipamiento de la Dra. Alejandra Perotti, de la Universidad de Reading (Inglaterra), y del Dr. Henk Braig, profesor visitante de la facultad, en el marco de un proyecto de la Unión Europea desarrollado en consorcio con trece universidades. La inauguración amplía capacidades de estudiantes, becarios e investigadores de la institución.

Capacidades de investigación ampliadas

El laboratorio cuenta con equipamiento sofisticado para realizar de forma autónoma estudios complejos de extracción de ADN, su amplificación y posterior secuenciación. Incorpora un equipo de secuenciación y diez microscopios de precisión.

Como detalló el referente del LBM, Dr. Leonardo Díaz Nieto, contar con instrumental propio permitirá desarrollar técnicas que antes requerían recurrir a laboratorios externos o enviar muestras al exterior para su secuenciación. Esto optimizará tiempos y recursos. Además, se sumó un molino criogénico de alto rendimiento (Retsch CryoMill), diseñado para triturar muestras termosensibles mediante refrigeración continua con nitrógeno líquido a -196 °C, una herramienta robusta que abrirá nuevas líneas de investigación en la FCEFN.

Entomología forense y análisis de aire

Entre las líneas proyectadas se destaca el análisis forense del aire, propuesta que busca explorar el potencial de las técnicas de Biología Molecular para obtener información de partículas y material genético presentes en el ambiente.

El proyecto plantea desarrollar sistemas de captura capaces de recolectar material del aire para procesarlo en el laboratorio mediante extracción y secuenciación de ADN. El objetivo es identificar componentes y evaluar su utilidad en contextos forenses.

El espacio también fortalecerá las investigaciones vinculadas con el control biológico de insectos plaga de cultivos y vectores de enfermedades mediante el análisis molecular de microorganismos.

Respaldo institucional de primer nivel

El acto de inauguración contó con la presencia del Rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; el Decano de la FCEFN, Jorge Castro; la Vicedecana, Georgina Coldwell; el Ministro de Producción local, Gustavo Fernández; el Secretario de Seguridad, Enrique Delgado; el Secretario de Ciencia, Germán Von Euw; y el Director del Complejo Científico Forense, Fernando Gambeta, entre otros decanos.

En su discurso, el Rector destacó que los momentos difíciles permiten sacar lo mejor de nosotros y valoró el esfuerzo para concretar el espacio. Por su parte, el Decano Castro destacó el crecimiento de la infraestructura científica y la importancia de la articulación de la FCEFN con sectores del Estado.

Asimismo, el Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, definió a la UNSJ como un socio estratégico para la provincia y ratificó el compromiso del Gobierno para acompañar el desarrollo científico local.

Por su parte, el Director del IMCN, Oscar Alcober, centró su exposición en la articulación entre Universidad, Gobierno y CONICET para optimizar recursos, destacando que la formación de recursos humanos es central.

El LBM y los gabinetes se incorporan así a la infraestructura científica de la FCEFN como espacios destinados a investigar, formar y generar respuestas desde la ciencia para San Juan.