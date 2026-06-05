Con el objetivo de fortalecer la red de asistencia en zonas de alta vulnerabilidad, la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos inauguró un nuevo centro de contención en el corazón de La Bebida, departamento de Rivadavia. Este espacio, que funcionará bajo una modalidad de jornada completa, fue diseñado para responder a la creciente demanda detectada en el sector, ofreciendo no solo asistencia directa a los usuarios, sino también un fuerte apoyo al núcleo familiar.

La directora del área, Daniela Merlo, destacó a DIARIO HUARPE que la elección del lugar no fue azarosa.

“Era un proyecto que en base a las estadísticas y a los números que arrojaban la demanda que nosotros tenemos en el departamento de Rivadavia, La Bebida era un punto estratégico para poder abrir una casa de contención, de prevención”, explicó la funcionaria.

Según detalló, el centro está preparado para recibir tanto a personas que consumen sustancias como a aquellas con conductas adictivas de otro tipo.

Un abordaje integral y psicosocial

El nuevo dispositivo se suma a la red provincial que actualmente cuenta con 19 unidades municipales de abordaje ambulatorio y, con esta nueva apertura, alcanza los nueve centros de contención de jornada completa en todo San Juan. La atención en el lugar estará a cargo de un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, trabajadores sociales, operadores y acompañantes terapéuticos.

Respecto a la metodología de trabajo, Merlo enfatizó: “El abordaje es psicosocial, o sea, terapia individual, grupal y familiar. La idea es que nosotros podamos abordar a la persona en su totalidad. Esta problemática desestabiliza a toda una familia y ni hablar a toda una comunidad” resaltó.

Además de la contención terapéutica, el centro pondrá foco en la inserción educativa, laboral y deportiva de los asistentes, acompañándolos incluso en las últimas etapas del tratamiento para asegurar su reinserción social.

Daniela Merlo, directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos. (Foto DIARIO HUARPE)

Capacidad y nuevas tendencias de consumo

Las autoridades estiman que el centro podrá asistir a una población de entre 40 y 50 personas por día, divididas en turnos mañana y tarde. Esta proyección surge de la experiencia en otros departamentos con alta demanda, como Pocito y Chimbas, y se sustenta en las numerosas consultas que las familias de la zona ya venían realizando antes de la inauguración.

Finalmente, la funcionaria advirtió sobre un cambio en el perfil de las adicciones en la provincia. Si bien las sustancias legales (tabaco y alcohol) e ilegales (marihuana y cocaína) siguen liderando las estadísticas, existe una creciente preocupación por las adicciones no químicas.