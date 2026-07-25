Inca Huasi se convirtió en el segundo finalista del Torneo Apertura de básquet sanjuanino tras vencer a Hispano por 85-79 en el tercer partido de las semifinales. Los Ñokaicos sacaron adelante un encuentro parejo y ahora irán por la Copa Eric Sánchez ante Urquiza.

El conjunto de Inca Huasi logró imponerse en un duelo que se definió en los minutos finales. El gran aporte ofensivo de Freddy Marín, Matías Núñez e Ignacio Yanzi fue clave para conseguir la clasificación.

Marín fue el máximo anotador de los Ñokaicos con 26 puntos, mientras que Núñez y Yanzi aportaron 17 unidades cada uno.

En Hispano, Matías Lucero terminó como goleador del encuentro con 26 puntos. Víctor Lucero sumó 17 y Lucas Cáceres aportó 12 anotaciones.

Con este resultado, Inca Huasi cerró la serie de semifinales y consiguió el pasaje a la definición del certamen, donde tendrá un duro desafío frente a Urquiza.

Urquiza vuelve a jugar una final

El primer finalista había sido Urquiza, que consiguió su clasificación en Rawson. El equipo derrotó por 71-61 a Minero en el segundo partido de la semifinal y aseguró su lugar en la definición del Torneo Apertura Eric Sánchez, en la categoría Nivel 1.

De esta manera, Urquiza vuelve a jugar una final y tendrá la posibilidad de pelear nuevamente por el título. Enfrente estará Inca Huasi, que llegó a la definición después de una intensa serie ante Hispano.

Ahora, ambos equipos deberán esperar la programación oficial para conocer cuándo comenzará la serie que definirá al campeón del Apertura. La Copa Eric Sánchez tendrá así a Inca Huasi y Urquiza como protagonistas de una final que promete ser pareja.