La Policía Federal Argentina incautó 52 kilos de MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina), una droga sintética psicoactiva con efectos estimulantes y empatógenos que suele comercializarse en forma de éxtasis o “molly”. La sustancia, de máxima pureza, estaba oculta en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, en Buenos Aires.

Según informaron las autoridades, con los 52 kilos secuestrados podían fabricarse cerca de un millón de pastillas de éxtasis, con un valor estimado de $25.000 millones. Por la magnitud del cargamento, el procedimiento fue considerado el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina.

El operativo fue resultado de una investigación coordinada entre organismos argentinos y la DEA de Estados Unidos. De acuerdo con la información oficial, con la cantidad de droga secuestrada podrían haberse producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

La investigación comenzó en marzo de este año, luego de que la DEA aportara información sobre una organización criminal transnacional que presuntamente buscaba ingresar grandes cantidades de drogas sintéticas al país.

A partir de esos datos, la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, junto con personal de la Dirección General de Aduanas, avanzó sobre los integrantes y la logística de la organización.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad, los investigadores inspeccionaron un vehículo en la Terminal Zárate.

Mediante tecnología de inspección no intrusiva detectaron densidades anómalas en cavidades internas que no correspondían con la estructura original del rodado. Ante esa situación, realizaron una requisa más exhaustiva.

En una primera inspección encontraron 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina que dio positivo para MDMA. Posteriormente, al desmontar otros sectores del vehículo, hallaron otros 32 kilos, hasta alcanzar un total de 52.

Los análisis determinaron que la sustancia se encontraba en estado de máxima pureza.

Tres detenidos y una captura internacional

Como consecuencia de la investigación fueron detenidos un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. Según indicaron las autoridades, uno de ellos había ingresado al país para participar de la recepción del vehículo, mientras que los restantes cumplían tareas relacionadas con la logística de la organización.

También se realizaron allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, donde fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

Además, la Justicia ordenó la captura internacional de otro ciudadano mexicano, señalado como uno de los presuntos responsables de coordinar el retiro y posterior traslado del vehículo.

La pesquisa continúa para determinar el alcance de la estructura criminal y las responsabilidades de cada uno de sus integrantes en la recepción, traslado y distribución del cargamento dentro de la Argentina.