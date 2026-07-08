Un procedimiento policial que comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias terminó con el secuestro de un importante arsenal en pleno departamento Capital. El operativo se desarrolló este lunes, alrededor de las 12:30, en un departamento ubicado en un edificio sobre calle Mendoza al 336, donde efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia descubrieron varias armas de fuego y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

De acuerdo con la información oficial, el personal policial realizó recorridas de prevención y seguridad cuando el operador de Trueno Halcón los comisionó hasta el edificio Sigma II, ubicado sobre calle Mendoza. La alerta indicó que en el lugar se registró un hecho que requirió la presencia de los uniformados.

Entre las rmas secuestradas había pistolas que estarían aptas para el disparo

Al arribar al octavo piso del edificio, los efectivos verificaron la situación y comenzaron las primeras actuaciones. Durante la inspección observaron municiones y cartuchos dispersos sobre el suelo del departamento, un hallazgo que motivó una serie de consultas al propietario del inmueble sobre la posible existencia de armas de fuego en el lugar.

A partir de esa situación, los policías efectuaron una requisa minuciosa dentro de la vivienda. Como resultado encontraron un importante número de armas largas y cortas, además de municiones de diferentes calibres.

Había carabinas y escopetas de diferentes calibres y propósitos.

Entre los elementos secuestrados figuraron un fusil Winchester con la numeración poco visible, un fusil Winchester modelo 1892 calibre .44, una escopeta de doble cañón sin marca ni numeración visible, una escopeta de doble cañón marca Pietro Beretta calibre 12, una escopeta calibre 16 marca Swithers modelo Tower 1871, una carabina calibre .22 modelo 60, una escopeta Winchester modelo 1216, una carabina Winchester calibre .22 modelo 1906 y una pistola marca Tsurus calibre 6.35.

una gran cantidad de cajas de muniones tambén fueron secuestradas.

Los uniformados también secuestraron una importante cantidad de municiones. El procedimiento permitió incautar 25 cartuchos calibre 16 marca Remington, 13 cartuchos calibre 12, 46 municiones calibre .44 marca Winchester, 200 proyectiles de distintos calibres entre .22 LR y .38 Special de las marcas Winchester y PMC, además de 14 municiones calibre .25 Auto marca CBC.

Frente al hallazgo, los efectivos solicitaron directivas al Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal de Flagrancia, Alejandro Solera, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de tenencia ilegítima de armas de fuego.

En el marco de la causa quedó aprehendido Juan Pedro Etayo, de 88 años, domiciliado en el departamento donde se realizó el procedimiento. La investigación continuó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la procedencia de las armas secuestradas, establecer si contaban con la documentación correspondiente y resolver la situación procesal del acusado.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 3ª, donde continuaron las diligencias judiciales y el resguardo de los elementos secuestrados como parte de la investigación.