Incautaron kilos de marihuana y desbarataron un centro de cultivo en Pocito

Una investigación judicial por presunto narcotráfico finalizada este martes permitió desmantelar un espacio de producción en Pocito. El operativo fue ejecutado por la Policía Federal Argentina en una propiedad del barrio Teresa de Calcuta tras detectar movimientos sospechosos mediante tareas de vigilancia previa.

En el lugar, el personal de la División Unidad Operativa Federal San Juan incautó 45 plantas de Cannabis sativa y cinco kilogramos con 350 gramos de marihuana procesada. Los efectivos también secuestraron cerca de 600 semillas, un teléfono celular y diversas herramientas utilizadas para el mantenimiento del cultivo. La inspección contó con el aval del juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo y la supervisión del fiscal Francisco Maldonado.

El principal sospechoso es un hombre que ya contaba con el beneficio de prisión domiciliaria por otra causa legal. Al momento del allanamiento, fue detenido nuevamente por la presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas número 23.737. En el despliegue preventivo colaboraron miembros de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo para resguardar la zona durante las tareas policiales.

Durante el procedimiento se recolectó documentación que los investigadores definieron como "de interés para la causa". El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal mientras se analizan los elementos hallados en la vivienda.