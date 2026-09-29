Un jardín de Chimbas quedó sin clases luego de que desconocidos ingresaran al establecimiento y provocaran un principio de incendio. El hecho ocurrió el lunes 21 de septiembre y, según denunciaron los padres, los daños obligaron a suspender las actividades para los alumnos del ENI N°20 Pilpintú.

El jardín funciona dentro de la escuela Juan Enrique Pestalozzi y las familias fueron notificadas al día siguiente de que los chicos no podrían asistir debido al estado en el que había quedado el establecimiento.

“Nos informaron el martes por la mañana que los chicos no podrían asistir porque habían vandalizado el jardín y estaba muy deteriorado”, relató una de las madres a Tiempo de San Juan.

El incendio dejó a los chicos sin su sala

Según el relato de las familias, durante el ingreso al establecimiento se habría producido un principio de incendio, en un episodio que los padres vinculan con un supuesto intento de robo.

Sin embargo, hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre cómo comenzó el fuego, cuáles fueron los daños concretos ni si finalmente se concretó la sustracción de elementos.

La situación se extendió durante los días siguientes y los alumnos continuaron sin poder utilizar las instalaciones.

“Esta semana nos informan que tampoco tendrán clases porque aún no se ha podido inspeccionar lo sucedido. Y estamos a la espera de noticias”, explicó otra de las madres afectadas.

Las familias esperan saber cuándo volverán

Uno de los principales reclamos de los padres está relacionado con la falta de certezas sobre cuándo los chicos podrán regresar a clases y volver a utilizar su sala.

“Esto es muy triste, ya que los chicos se quedaron sin su sala”, manifestó una de las madres.

De acuerdo con la denuncia pública, todavía no se había concretado una inspección del lugar que permitiera establecer con precisión el alcance de los daños y las condiciones necesarias para que los alumnos puedan regresar.

Mientras tanto, las familias aguardan información oficial sobre el incendio que afectó al jardín y dejó a los alumnos sin clases.