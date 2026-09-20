Un incendio forestal generó preocupación este sábado en el Centro Ambiental Anchipurac, en Rivadavia, donde Bomberos Voluntarios trabajaron durante seis horas para controlar las llamas que avanzaban sobre vegetación natural seca.

El operativo comenzó alrededor de las 15, luego de que los equipos de emergencia recibieran el aviso sobre un foco ígneo en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego ya se había extendido sobre material vegetal seco, una condición que favoreció su propagación.

A partir de ese momento, las tareas se concentraron en contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran otros sectores del complejo. Debido a las características del terreno y del material afectado, el trabajo se prolongó durante varias horas.

Finalmente, después de aproximadamente seis horas de operativo, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio. El episodio se produjo durante una jornada en la que las condiciones secas y el viento aumentaron la preocupación por la posibilidad de nuevos focos.

El incendio volvió a poner en alerta sobre el riesgo que representa el fuego en zonas con abundante vegetación seca, especialmente durante jornadas con viento, cuando las llamas pueden propagarse con mayor rapidez.