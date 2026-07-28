Un incendio forestal de grandes dimensiones mantiene en alerta a la provincia de La Rioja. Las llamas ya consumieron cerca de 900 hectáreas en la zona de Chilecito y continúan fuera de control debido a las fuertes ráfagas de viento y a las condiciones del terreno.

Más de 100 personas, entre bomberos voluntarios, baqueanos y puesteros de la zona, trabajan para intentar contener el avance del fuego, que afecta un sector montañoso ubicado a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar.

El jefe de Bomberos de Chilecito, Vicente Porto, explicó que el incendio presenta tres focos activos de gran tamaño, ubicados hacia el noroeste, sudoeste y la zona central, lo que complica las tareas de combate.

"Estuvimos trabajando con un viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora. Eso aviva las llamas y hace muy difícil el trabajo porque cambia constantemente la dirección del fuego", señaló el jefe del operativo.

Porto indicó además que la vegetación seca actúa como combustible, favoreciendo la rápida propagación de las llamas, mientras que la alerta por viento Zonda emitida por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones adversas continuarán durante gran parte de la jornada.

Según las primeras investigaciones, el incendio habría sido provocado por una fogata mal apagada en una zona turística muy concurrida. De acuerdo con el testimonio de vecinos, durante la jornada previa ingresaron alrededor de un centenar de vehículos al lugar y algunas personas habrían encendido fuego para cocinar o calentar agua. El viento habría reavivado las brasas y provocado el inicio del incendio.

Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades informaron que ninguno de los brigadistas ni bomberos que participan del operativo sufrió lesiones. Los equipos continuarán trabajando durante las próximas horas con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar que el fuego siga extendiéndose.