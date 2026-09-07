Un incendio se produjo durante la tarde de este lunes en una vivienda ubicada sobre calle Santa María de Oro al 762 Norte, en la zona de Desamparados, donde reside una pareja de adultos mayores de más de 80 años. El siniestro se originó en el sector de la cocina y generó la intervención de Bomberos de la Policía de San Juan y efectivos de la Comisaría 27ª.

La casa siniestrada está frente a una estación de servicio.

El episodio ocurrió cerca de las 19, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de fuego en el interior de una casa situada a pocos metros de la intersección con calle Coll, frente a una estación de servicio Puma. Tras recibir la comunicación, se desplazó hasta el lugar una dotación del cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan para controlar las llamas.

Al mismo tiempo, un móvil policial de la Comisaría 27ª, con asiento en el barrio Aramburu, llegó hasta el domicilio para brindar asistencia y colaborar con el procedimiento. Los efectivos constataron que en el interior de la vivienda se encontraban los dos adultos mayores, por lo que se priorizó su salida del inmueble mientras se desarrollaban las tareas para extinguir el incendio.

Médicos de Fénix Salud asistieron a los abuelos afectados.

Los abuelos fueron asistidos en la vereda y, ante la posibilidad de que hubieran inhalado humo, el personal policial solicitó la presencia de una ambulancia de Fénix Salud. Los profesionales médicos evaluaron a ambos y determinaron que presentaban síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono, aunque se encontraban en buen estado general y no presentaban lesiones de consideración.

Mientras los adultos mayores permanecieron fuera de la vivienda, los bomberos trabajaron para controlar completamente el foco ígneo y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores del inmueble. Las primeras observaciones realizadas en el lugar indicaron que el fuego se habría iniciado como consecuencia de un cortocircuito en un extractor de aire ubicado en la zona de la cocina.

El incendio se produjo en un sector urbano ubicado frente a la estación de servicio Puma, pero, de acuerdo con la información recabada durante el procedimiento, las llamas no generaron riesgo ni inconvenientes para el funcionamiento del establecimiento ni para el servicio de expendio de combustibles.

Una vez controlado el siniestro, el suministro eléctrico de la vivienda debió ser interrumpido como medida preventiva. Por este motivo, los dos adultos mayores permanecieron momentáneamente en el exterior del domicilio, acompañados y asistidos por el personal que intervino en el lugar.

Los abuelos permanecieron en la vereda hasta el arribo de algún familiar que se haga cargo de ellos.

Los efectivos aguardaron además el arribo de algún familiar que pudiera hacerse cargo de la pareja mientras se resolvía el inconveniente generado en la instalación eléctrica de la casa y se determinaban las condiciones necesarias para que pudieran regresar al inmueble.

El procedimiento permitió controlar el incendio sin que se registraran personas heridas de gravedad. La intervención de Bomberos y del personal policial se concentró tanto en extinguir el fuego como en asistir y resguardar a los dos adultos mayores, quienes finalmente permanecieron fuera de peligro tras haber sido evaluados por personal médico.