Un incendio generó momentos de tensión durante la mañana de este jueves en la estación Constitución, una de las principales terminales ferroviarias de Buenos Aires. El fuego se inició en el sector ubicado debajo de una escalera mecánica y provocó una importante presencia de humo, por lo que el edificio debió ser evacuado.

El episodio ocurrió minutos antes de las 9 y rápidamente se desplegó un operativo de emergencia. Personal de Trenes Argentinos desalojó a las personas que se encontraban dentro de la terminal, mientras Bomberos trabajaba para controlar el foco.

El fuego comenzó debajo de una escalera

Según la información difundida durante la mañana, las llamas se originaron debajo de una escalera mecánica que conecta con el acceso por avenida Brasil.

La presencia de humo obligó a interrumpir el ingreso de pasajeros y a evacuar preventivamente la estación. En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos y unidades del SAME. También fue necesario realizar un corte en avenida Brasil para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.

Una persona fue trasladada por inhalación de humo

El operativo sanitario asistió a una persona que había inhalado humo. Según informó Noticias Argentinas, se trató de un hombre de 26 años que fue trasladado al Hospital Penna.

El SAME desplegó varias unidades en el lugar mientras los bomberos avanzaban con las tareas para extinguir el incendio.

Qué pasó con los trenes

El incendio generó inicialmente una interrupción de la actividad dentro de la terminal debido a la evacuación y al trabajo de los equipos de emergencia.

Posteriormente, Trenes Argentinos informó que los Bomberos lograron extinguir las llamas y que los servicios ferroviarios funcionaban con normalidad, aunque la estación permanecía cerrada mientras se completaban las tareas correspondientes.

Hasta el momento, no se habían determinado las causas que provocaron el incendio. La investigación deberá establecer cómo se inició el fuego en el sector de la escalera mecánica.