Más de 18.000 usuarios permanecen sin luz en La Plata luego del incendio registrado en una central eléctrica de Tolosa. El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes y dejó inicialmente a unos 65.000 clientes sin suministro.

La distribuidora Edelap informó que el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva y que más de 43.000 usuarios ya recuperaron la electricidad. Sin embargo, al cierre del lunes todavía quedaban 18.100 afectados.

Cómo avanza el operativo

Para acelerar la recuperación, la empresa puso en marcha un Plan Operativo de Emergencia y comenzó a instalar más de 15 grupos electrógenos en distintos puntos de las zonas afectadas.

Edelap señaló que los trabajos continuarán durante las próximas 72 horas, priorizando las condiciones de seguridad para los usuarios, el personal y las instalaciones.

Las zonas afectadas

El corte alcanza sectores de La Plata, Tolosa, Ringuelet, San Carlos, Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet, entre otras zonas.

El incendio se produjo en la Estación Transformadora Tolosa y obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos para controlar las llamas y realizar tareas de enfriamiento. Las causas del incidente permanecen bajo investigación.

La restitución del suministro será progresiva, por lo que el servicio no regresará al mismo tiempo en todos los sectores. Mientras continúan las tareas, las autoridades y la distribuidora trabajan para recuperar la totalidad del suministro eléctrico.