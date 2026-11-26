Un incendio de vegetación afectó este miércoles por la tarde un sector de Palmar del Lago, en el departamento Ullum. Las llamas quemaron alrededor de 10 palmeras y alcanzaron árboles autóctonos, entre ellos retamos y algarrobos. Según confirmaron Bomberos Voluntarios de Ullum a DIARIO HUARPE, controlar el fuego demandó aproximadamente dos horas de trabajo.

El siniestro comenzó cerca de las 16 horas y motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de Ullum, que se trasladó hasta el lugar para combatir las llamas y evitar que se extendieran hacia otros sectores.

El fuego afectó una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados de vegetación. Durante el operativo, los efectivos trabajaron para contener el avance de las llamas y proteger las áreas cercanas.

Los daños que dejó el incendio en Palmar del Lago

Entre los daños registrados se encuentran alrededor de 10 palmeras quemadas y ejemplares de flora autóctona, como retamos y algarrobos.

De acuerdo con lo informado por Bomberos Voluntarios de Ullum a este medio, las tareas se extendieron durante unas dos horas hasta lograr controlar el incendio.

El episodio dejó importantes daños en la vegetación de Palmar del Lago y afectó parte del entorno natural de esta zona del departamento Ullum.