El día después del dramático incendio que destruyó por completo 10 viviendas en inmediaciones de calle 11 y Alfonso XIII, en Pocito, las tareas de asistencia continúan. Entre los afectados por el fuego también se encuentran numerosos animales que permanecieron en la zona durante el siniestro.

Patricia Castro, integrante de Ayuda Veterinaria de la Municipalidad de Pocito, contó a DIARIO HUARPE que desde las primeras horas comenzaron a recorrer el sector para localizar y asistir a los animales afectados.

“Hay bastantes animalitos quemados, como gatitos”, relató Castro durante el operativo.

Entre los animales encontrados, los equipos rescataron a un gato que no tenía dueño y que presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo.

El animal fue trasladado para recibir atención veterinaria. Según explicó la trabajadora municipal, los profesionales comenzaron a aplicar cremas y antibióticos para tratar las heridas y evitar complicaciones.

La situación también alcanzó a otros animales de la zona. Durante el recorrido pudieron observar un caballo y un perro que permanecían en inmediaciones del lugar afectado por el incendio.

Desde el municipio indicaron que las tareas de asistencia continuarán durante los próximos días, debido a que todavía quedan animales por localizar y atender.

“Vamos a seguir en la zona. Todavía queda mucho por ayudar”, señaló Castro.

Asistencia a las familias

Mientras los equipos veterinarios trabajan con los animales, otros grupos de personas realizan un relevamiento de las necesidades de las familias damnificadas.

Las donaciones que comenzaron a llegar son clasificadas para poder distribuirlas entre quienes perdieron sus viviendas y pertenencias durante el incendio. También se está brindando almuerzo a las personas afectadas.

Castro destacó que el municipio permanece en la zona desde la noche del incendio y está aportando ayuda para asistir a las familias y a los animales damnificados.

El fuego provocó la destrucción total de 10 viviendas y dejó a numerosas familias sin sus pertenencias. Ahora, mientras avanza la asistencia y la reconstrucción, uno de los focos de atención está puesto también en los animales que resultaron afectados y necesitan atención veterinaria.