El incendio registrado durante la tarde de este martes movilizó a varias dotaciones de emergencia, que trabajaron durante cerca de dos horas para controlar las llamas. En el operativo participaron Protección Civil de Rawson, Bomberos Voluntarios de Rawson y Capital, además de Bomberos de la Policía de San Juan.

Según explicó Ricardo Giménez, de Protección Civil Rawson, a DIARIO HUARPE el fuego se habría iniciado en el fondo de una vivienda y luego alcanzó una propiedad colindante donde había acumulación de materiales en desuso. “Por hacer un mal uso del fuego se ocasiona un daño mayor”, señaló sobre el origen del siniestro.

Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron en el lugar. (Foto: DIARIO HUARPE)

Las llamas lograron ser extinguidas en su totalidad y, posteriormente, los equipos realizaron tareas de enfriamiento y las últimas verificaciones en el lugar. Pese a la magnitud del operativo, no se registraron personas heridas.

De acuerdo a Giménez, no hubo daños en la vivienda. El fuego afectó principalmente caños, plásticos y otros elementos que estaban acumulados en el terreno vecino. Desde el lugar indicaron además que el sector afectado aparentaba estar deshabitado, aunque un morador fue quien abrió los portones para permitir el ingreso de los equipos de emergencia.