Un incendio de grandes dimensiones afectó este domingo un cañaveral en Rawson y puso en riesgo viviendas, fincas y un complejo residencial ubicado en las inmediaciones. El fuego se extendió a lo largo de aproximadamente 200 metros y, según pudo saber DIARIO HUARPE, hacia el mediodía se encontraba prácticamente controlado.

El foco se registró en la zona de calle Alfonso XI y Aguas Blancas. Las llamas avanzaron sobre la vegetación seca y generaron preocupación debido a la cercanía con propiedades particulares y terrenos productivos.

Las llamas avanzaron cerca de viviendas, fincas y un complejo residencial. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

La principal preocupación durante el operativo fue evitar que el fuego alcanzara las viviendas y el complejo residencial cercano. Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni sobre daños materiales en las propiedades de la zona.

De acuerdo con el reporte recibido, el incendio se encontraba “casi controlado”, aunque continuaban las tareas para evitar que las llamas pudieran reactivarse o avanzar hacia otros sectores.

El episodio se produjo en una jornada marcada por fuertes condiciones de viento en distintos puntos de San Juan, un factor que aumenta el riesgo de propagación de cualquier foco ígneo sobre vegetación seca.