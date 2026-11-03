Una gran columna de humo sorprendió este martes 3 de noviembre en Ullum, luego de que se registrara un incendio en una zona descampada cercana al perilago del dique. El fuego se inició en un sector de muy difícil acceso, donde no pueden ingresar fácilmente personas ni vehículos convencionales, lo que complicó el trabajo de los bomberos.

Según informaron desde Bomberos a DIARIO HUARPE, la situación se encuentra controlada y fuera de peligro. Sin embargo, los equipos continúan trabajando en el lugar para terminar de apagar las llamas. Hasta el momento, lograron mitigar cerca del 80% del incendio.

El intenso calor acompañó la jornada del incendio en Ullum. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En un primer momento, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales generaron confusión, ya que algunos usuarios señalaron que la enorme columna de humo podía estar relacionada con una actividad programada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, vinculada a tareas de mantenimiento en el dique.

Sin embargo, desde Bomberos descartaron esta versión y aclararon que no se trataba de una maniobra planificada, sino de un incendio que se había desatado en la zona del perilago.

El incendio se produjo en una zona de difícil acceso cerca del dique.(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

El siniestro se registró en medio de una jornada marcada por el intenso calor en San Juan. A esto se sumaron las dificultades del terreno, que hicieron más complicado el ingreso de los efectivos hasta los sectores afectados por las llamas.

Por el momento, se desconoce qué provocó el fuego. Desde Bomberos indicaron que durante las próximas horas buscarán determinar cómo se inició el incendio.

Mientras tanto, el personal continúa trabajando para extinguir por completo las llamas y evitar que el fuego vuelva a avanzar.

Bomberos trabajan para sofocar el fuego en Ullum. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)