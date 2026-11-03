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Incendio en Ullum: bomberos trabajan para controlar el fuego cerca del dique
POR REDACCIÓN
Una gran columna de humo sorprendió este martes 3 de noviembre en Ullum, luego de que se registrara un incendio en una zona descampada cercana al perilago del dique. El fuego se inició en un sector de muy difícil acceso, donde no pueden ingresar fácilmente personas ni vehículos convencionales, lo que complicó el trabajo de los bomberos.
Según informaron desde Bomberos a DIARIO HUARPE, la situación se encuentra controlada y fuera de peligro. Sin embargo, los equipos continúan trabajando en el lugar para terminar de apagar las llamas. Hasta el momento, lograron mitigar cerca del 80% del incendio.
En un primer momento, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales generaron confusión, ya que algunos usuarios señalaron que la enorme columna de humo podía estar relacionada con una actividad programada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, vinculada a tareas de mantenimiento en el dique.
Sin embargo, desde Bomberos descartaron esta versión y aclararon que no se trataba de una maniobra planificada, sino de un incendio que se había desatado en la zona del perilago.
El siniestro se registró en medio de una jornada marcada por el intenso calor en San Juan. A esto se sumaron las dificultades del terreno, que hicieron más complicado el ingreso de los efectivos hasta los sectores afectados por las llamas.
Por el momento, se desconoce qué provocó el fuego. Desde Bomberos indicaron que durante las próximas horas buscarán determinar cómo se inició el incendio.
Mientras tanto, el personal continúa trabajando para extinguir por completo las llamas y evitar que el fuego vuelva a avanzar.