Un incendio registrado en un aserradero ubicado en el departamento Chimbas movilizó a dotaciones de Bomberos de la Policía de San Juan y Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron un operativo para combatir las llamas. La Municipalidad de Chimbas también intervino con dos camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua.

El siniestro se produjo en un establecimiento situado sobre el lateral oeste de Ruta Nacional 40, entre calle Centenario y Callejón Blanco, frente a Villa Mariano Moreno. Ante la magnitud del operativo, Bomberos solicitó asistencia al municipio, que dispuso el envío de los vehículos para colaborar con las tareas de extinción.

Bomberos trabajó en el aserradero con apoyo de camiones cisterna municipales.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos de la Policía, a quienes se sumó una dotación de Bomberos Voluntarios para reforzar las tareas destinadas a combatir el fuego y evitar su propagación.

Según la información oficial disponible, no se registraron personas heridas ni daños en las viviendas cercanas al aserradero. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio ni la magnitud de los daños materiales dentro del establecimiento.