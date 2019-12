Incendio en un cine de Santiago de Chile durante la "última gran marcha del año"

Un incendio afectó el Cine Arte Alameda, a 150 metros de la tradicional Plaza Italia del centro de Santiago, en medio de la denominada “última gran marcha del año” justo cuando carabineros y encapuchados se enfrentaban en la rebautizada popularmente Plaza de la Dignidad.



En horas de la tarde comenzaron a congregarse miles de personas en las inmediaciones de la Plaza Italia, aunque no podían acceder al lugar de las manifestaciones porque el intendente (gobernador) de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, no autorizó marchas y solicitó a carabineros que resguarde el libre tránsito en la zona.



A pesar de que cientos de carabineros se encontraban resguardando la zona, al comenzar a llegar más manifestantes, los uniformados debieron replegarse para evitar enfrentamientos, aunque los disturbios no tardaron en llegar.



Los enfrentamientos entre carabineros y algunos encapuchados derivaron en corridas en las inmediaciones de la Plaza Italia, hasta que un incendio del Cine Arte Alameda se hizo visible con una columna de humo que se veía desde distintos puntos de la ciudad.



Al lugar del siniestro llegaron varios camiones de bomberos para apagar las llamas mientras miles de manifestantes continuaban pacíficamente en la “Plaza de la Dignidad”, cantando, bailando y hasta lanzando fuegos artificiales.



Todos los viernes, los manifestantes se reúnen en la Plaza Italia para demostrar que el movimiento de protestas populares, que comenzó el 18 de octubre, continúa vivo.