Un incendio en un tren de alta velocidad AVE en España obligó a evacuar a 283 pasajeros y provocó la interrupción de la circulación ferroviaria entre Madrid y Barcelona durante varias horas. El episodio ocurrió este lunes 12 de octubre, cuando el convoy se dirigía hacia Figueres, en la provincia de Girona, y se detuvo en las inmediaciones de Ricla, en Zaragoza.

El fuego se originó alrededor de las 16.05 en la cabina trasera del tren, que había partido de la estación madrileña de Atocha a las 14.27. Tras detectar el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y se evacuó a todos los pasajeros. No se registraron heridos, aunque una mujer necesitó asistencia médica por mareos.

Un incendio que paralizó la conexión ferroviaria

El siniestro obligó a suspender el servicio de alta velocidad en ambos sentidos y detener otros trenes que circulaban por el tramo afectado. La interrupción se produjo durante el regreso del puente del Pilar, una jornada de importante movimiento de viajeros en España.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza acudieron al lugar para controlar las llamas. Las tareas se desarrollaron en una zona de difícil acceso, lo que complicó el operativo de emergencia.

Además, fue necesario cortar el suministro eléctrico de la catenaria para permitir que los equipos trabajaran con seguridad. Aunque el fuego afectó principalmente a la máquina trasera, la situación obligó a detener la circulación de otros convoyes.

Miles de pasajeros afectados por las demoras

La suspensión del servicio provocó importantes complicaciones para miles de pasajeros. Varios trenes quedaron detenidos en estaciones intermedias, mientras que otras salidas previstas para la tarde fueron canceladas.

Las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo implementaron medidas para asistir a los viajeros afectados, entre ellas cambios y devoluciones gratuitas de los billetes. También se organizaron alternativas de transporte para cubrir algunos trayectos, aunque la cantidad de personas afectadas dificultó la respuesta inmediata.

Después de varias horas de interrupción, la circulación comenzó a restablecerse de manera parcial por una sola vía en el tramo comprendido entre Ricla y Plasencia de Jalón. La normalización progresiva del servicio permitió reanudar los desplazamientos, aunque persistieron las demoras.

Investigan las causas del fuego

Por el momento, las autoridades y la operadora ferroviaria no habían determinado el origen del incendio. Renfe indicó que el maquinista detectó el problema y que se activaron los procedimientos previstos para este tipo de emergencias.

La empresa también sostuvo que el tren se encontraba en condiciones de funcionamiento y que la evacuación se realizó siguiendo los protocolos de seguridad.

El episodio abrió interrogantes sobre las causas de la avería, mientras los equipos técnicos avanzan con las evaluaciones correspondientes para establecer qué provocó el fuego y determinar si hubo daños en otros componentes del convoy.