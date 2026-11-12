Un incendio de importantes dimensiones destruyó una vivienda durante la noche de este miércoles 11 de noviembre en Villa Isabel, departamento Santa Lucía. El fuego provocó pérdidas totales en el inmueble y motivó un importante operativo de emergencia sobre Ruta 20.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y personal de Bomberos Municipales, que intervinieron para controlar las llamas y verificar las condiciones de la propiedad.

Durante los primeros momentos del operativo surgió la presunción de que podría haber una persona en el interior de la vivienda. Sin embargo, horas más tarde, Bomberos Municipales confirmaron a DIARIO HUARPE que no hubo víctimas fatales, aunque las llamas provocaron pérdidas totales en el inmueble.

El procedimiento generó preocupación entre los vecinos de Villa Isabel, quienes siguieron de cerca el importante despliegue de los equipos de emergencia. Las dotaciones de bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y completar las tareas de extinción. Además, debieron verificar las condiciones del inmueble y descartar riesgos en el sector afectado.

Por otra parte, se aguarda información oficial para conocer cómo se originó el incendio y si hubo algún factor que favoreció su rápida propagación. Si bien no se registraron víctimas fatales, la vivienda sufrió pérdidas totales y quedó prácticamente destruida por la acción del fuego.