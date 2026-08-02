El Desafío de las Estrellas, la esperada competencia del Turismo Carretera que se disputa este domingo en el Autódromo El Villicum, tuvo un momento de tensión durante una de las paradas obligatorias en boxes. El auto de Mauricio Lambiris, un Ford Mustang patrocinado por Lüsqtoff, se prendió fuego mientras se encontraba detenido para recargar combustible.

(Foto captura de video)

El incidente ocurrió durante la detención del vehículo en boxes y obligó a activar inmediatamente el protocolo de seguridad. Ante la presencia de las llamas, el personal reaccionó rápidamente con matafuegos y logró controlar el incendio en cuestión de instantes.

La situación también generó la intervención del Pace Car, que ingresó ante la detección del incendio para garantizar la seguridad en el circuito mientras se controlaba el incidente.

Pero el momento de tensión no quedó solamente en el incendio. Otro de los autos que había ingresado a boxes protagonizó una peligrosa maniobra durante su salida, luego de que el bidón utilizado para la carga de combustible quedara enganchado en la boca del tanque.

El elemento terminó desprendiéndose en una curva, ya con el vehículo nuevamente en plena competencia, lo que generó preocupación por el riesgo que implicaba tanto para el piloto involucrado como para el resto de los competidores.

La final se desarrolla bajo un alto nivel de nerviosismo, en una competencia marcada por las estrategias y por la imposibilidad de realizar cambios de neumáticos durante la parada obligatoria.

(Gentileza Olé)

La carrera contempla una parada obligatoria para recargar combustible, mientras que no está permitido cambiar neumáticos. Debido a la gran cantidad de autos en pista, la ACTC dividió a los 53 competidores en tres grupos: A, B y C, con diferentes rangos de vueltas habilitados para que cada piloto cumpla con la recarga y evitar que todos ingresen a boxes al mismo tiempo.

Con el incidente ya controlado, la competencia continúa en El Villicum con los pilotos atentos a cada maniobra y bajo un clima de máxima tensión por las exigencias de una final que combina velocidad, estrategia y riesgo.

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