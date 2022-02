Incendios en Corrientes: Valdés pidió ayuda al embajador de Estados Unidos mientras siguen las llamas

Los incendios en Corrientes siguen haciendo estragos en el territorio provincial y ponen en jaque a la vegetación y a diferentes especies de animales. Ante esta situación, el gobierno provincial a cargo de Gustavo Valdés solicitó colaboración a Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en la Argentina. Además, se recibió ayuda de 11 provincias argentinas y también de Brasil.

Se calcula que las llamas alcanzaron a unas 800.000 hectáreas de la provincia mesopotámica, lo que representa el 10% del territorio. Durante esta crisis quedaron expuestas las diferencias entre el gobernador radical Valdés y el gobierno nacional. De hecho, el ministro de Ambiente Juan Cabandié criticó a Valdés por haber pedido ayuda tarde.

El gobernador respondió que "yo no voy a polemizar más. Con Cabandié está terminada la conversación. Ayer hablé por primera vez con el presidente de la Nación y se puso a disposición. Se comprometió a tender líneas de ayuda a todos los productores. Ojalá se cumpla. Hoy tenemos el incendio, pero la economía la vamos a tener que reactivar de alguna manera". Ni el Presidente ni el ministro viajaron a la provincia durante esta crisis, mientras que otros funcionarios provinciales sí lo hicieron.

Luego de estas disputas cruzadas, Valdés cambió el foco para solicitar ayuda. En su cuenta de Twitter escribió que "puesto que Corrientes necesita de más recursos para superar la emergencia ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de Estados Unidos a través de su embajador en Argentina, Marc Stanley".

A su vez, Valdés agradeció a autoridades de Brasil -uno de los tres países con los que limita Corrientes- por "ayudarnos con diversos recursos para enfrentar los incendios". En particular, nombró al presidente Jair Bolsonaro y al gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite.

El funcionario del Frente de Todos que sí estuvo en Corrientes fue Sergio Berni. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aprovechó la situación para criticar, sin nombrarlos, a funcionarios nacionales. "Algunos son muy miserables, otros son unos inoperantes y otros son muy insensibles. Nuestra presencia acá molesta porque los deja en evidencia. ¿Vio a alguno de todos esos acá?", preguntó de forma retórica en diálogo con TN. En esa línea, agregó que "todo el mundo critica, pero acá no vi a nadie".

El funcionario de Axel Kicillof había anunciado ayer que "me fui del kirchnerismo, de ese espacio político me fui con dolor, tristeza. Respeto la figura de Cristina (Kirchner). Creo que es la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza. Nunca me van a encontrar criticando a Cristina pero creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino". Por el momento, es una incógnita su futuro político. igualmente, continúa en su cargo provincial bajo la órbita de Axel Kicillof.