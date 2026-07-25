La situación continúa siendo crítica en el centro de España por el avance de dos grandes incendios forestales que afectan las provincias de Ávila y Madrid. El Gobierno ordenó nuevos desalojos y ya son unas 88.000 las personas evacuadas por el avance de las llamas.

Los focos permanecen fuera de control y avanzan favorecidos por las condiciones meteorológicas. En la zona afectada ya se quemaron unas 25.000 hectáreas, mientras que las fuertes ráfagas de viento, de hasta 60 kilómetros por hora, complican las tareas de los brigadistas.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidió unificar la gestión de ambos incendios y estableció un mando único para coordinar las tareas de respuesta.

Miles de evacuados en Ávila y Madrid

Desde el jueves, los incendios obligaron a evacuar a unas personas en Ávila y en Madrid. A esa cifra se sumaron otras personas desalojadas de nueve localidades ubicadas en el valle del río Tiétar.

Incluso Cenicientos, municipio donde funcionaba el puesto de mando avanzado, debió ser evacuado. Por ese motivo, el centro de coordinación será trasladado a Navalcarnero.

Las autoridades señalaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los habitantes. Hasta el momento, no se informaron daños personales de gravedad vinculados con estos dos incendios.

España pidió ayuda a Europa

Sánchez visitó la zona afectada y reconoció que el escenario continúa siendo complejo debido a la incertidumbre sobre la dirección e intensidad de los vientos.

España solicitó asistencia europea para combatir los incendios y recibirá dos aviones procedentes de Grecia, otros dos de Italia y un destacamento portugués.

La emergencia se extiende a otras regiones del país, con focos activos en León, Huesca, Teruel y Córdoba. Además, las autoridades recuerdan que desde enero ya se quemaron alrededor de 130.000 hectáreas en España.