En una jornada atravesada por el fuerte viento Zonda y múltiples focos de incendio, desde la Dirección de Protección Civil estiman que unas 30 viviendas resultaron afectadas este jueves en distintos puntos de San Juan. El episodio de mayor magnitud se registra en Santa Lucía, donde el fuego alcanzó al menos 16 casas.

Diego Morales, director del organismo, confirmó a DIARIO HUARPE que en el asentamiento San Cayetano, ubicado en Alto de Sierra, hay al menos 16 viviendas afectadas por las llamas. La intensidad del fuego y las fuertes ráfagas de viento Zonda dificultaron las tareas y favorecieron la rápida propagación entre las construcciones y la vegetación seca.

Hasta el momento, Bomberos no logró sofocar por completo el incendio en ese sector, por lo que continuaban generándose nuevos focos. Los equipos de emergencia permanecían desplegados en la zona para evitar que las llamas volvieran a avanzar sobre otras viviendas.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y equipos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Vecinos del sector también colaboraron durante la tarde para intentar frenar el avance del fuego.

Incendios en distintos departamentos

La situación no se limitó a Santa Lucía. Durante este jueves también se registraron incendios en Rawson, Rivadavia y Chimbas. En algunos casos hubo viviendas afectadas, mientras que otros focos alcanzaron amplias extensiones de pasturas y vegetación.

En Rawson, los equipos de emergencia intervinieron por un incendio en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Nacional y Ramón Franco, además de otro foco de pasturas en la zona de Ramón Franco y calle 10.

También se registró un incendio en una vivienda del barrio Conjunto 5, en La Bebida, Rivadavia. En tanto, en El Mogote, Chimbas, las llamas alcanzaron sectores de pastizales.

Con todos estos episodios incluidos, Protección Civil estima que unas 30 viviendas resultaron afectadas en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, se trata de una cifra preliminar que podría modificarse a medida que avancen los relevamientos y terminen de controlarse los diferentes focos.

El viento Zonda, la baja humedad y la presencia de vegetación seca generaron durante toda la jornada condiciones favorables para la rápida propagación de las llamas. Ante este escenario, los organismos de emergencia insistieron en evitar cualquier tipo de quema mientras persistan las ráfagas.