Incendios sin tregua: varios focos mantienen en vilo a Rawson y Pocito

Una jornada complicada por el viento Zonda mantiene en alerta a distintos sectores de Pocito y Rawson, donde se registraron focos de incendio y se desplegaron equipos de emergencia para combatir las llamas.

Uno de los principales siniestros se registra en un corralón de Pocito, donde el fuego encontró una importante cantidad de leña seca y avanzó con intensidad. Personal de Bomberos Voluntarios y de Bomberos de San Juan trabaja en el lugar para controlar el incendio.

Las condiciones meteorológicas representan uno de los principales obstáculos para los equipos, ya que el viento puede favorecer la propagación de las llamas y dificultar las tareas de extinción.

Bomberos trabajan entre humo y viento

Desde el lugar, personal de Bomberos explicó a DIARIO HUARPE que el incendio llevaba aproximadamente una hora cuando se realizó el relevamiento y que el panorama se volvía cada vez más complejo.

La combinación entre el viento y la presencia de material combustible complica el operativo. “Se trata de un corralón y hay mucha leña seca”, explicaron desde el lugar.

Hasta el momento, no se habían registrado personas heridas por el incendio. Sin embargo, un bombero voluntario sufrió complicaciones por la exposición al humo mientras participaba de las tareas.

Otros focos en la zona

La situación no se limita al corralón de Pocito. Desde Bomberos señalaron que también se habían detectado otros focos de incendio en la zona de El Medanito, un sector que forma parte del área sur de la provincia.

El avance de las llamas genera preocupación por la cercanía de sectores agrícolas y de campo, donde la vegetación seca puede convertirse rápidamente en material combustible.

En este contexto, el personal de emergencia mantiene diferentes frentes de trabajo para evitar que los incendios se extiendan hacia nuevas zonas.

Preocupación en el sur sanjuanino

La aparición de focos en distintos sectores de Pocito y Rawson vuelve a poner bajo atención a la zona sur de San Juan, especialmente por las condiciones de viento que se registran durante la jornada.

Desde el operativo remarcaron que “toda la zona sur está comprometida con lo que es la zona agrícola y del campo”. Mientras las llamas continúan afectando distintos puntos, Bomberos Voluntarios y de San Juan trabajan para controlar los focos, proteger a las personas que se encuentran en las zonas afectadas y evitar que el fuego siga avanzando.