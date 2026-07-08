La fiesta por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 terminó con momentos de tensión en el Obelisco porteño, donde miles de hinchas se habían reunido para celebrar la victoria frente a Egipto.

Durante los festejos, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas de vidrio contra los efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Según informaron fuentes oficiales, hasta el momento hay 19 personas detenidas y más de 400 agentes policiales y comunales trabajaron para controlar la situación y liberar el área.

El enfrentamiento se produjo luego de que la concentración de hinchas comenzara a complicarse. Si bien todavía no se determinó con precisión qué originó los disturbios, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que en el lugar se registraron robos y un importante consumo de alcohol.

Ante ese escenario, los efectivos avanzaron con un cordón policial para ordenar la zona y evitar que los incidentes continuaran.

Heridos y operativo policial

Como consecuencia de los enfrentamientos, cinco policías resultaron heridos. Dos de ellos sufrieron fracturas: uno en la nariz y otro en un brazo.

Además, nueve civiles debieron ser atendidos por personal del SAME debido a distintas lesiones registradas durante los disturbios.

Con el paso de los minutos, más efectivos llegaron al lugar para reforzar el operativo y la Policía de la Ciudad decidió cerrar los accesos al Obelisco con el objetivo de controlar la situación.

Los agentes avanzaron para dispersar a los grupos que protagonizaban los enfrentamientos mientras se producían corridas en distintos sectores del centro porteño.

Detenidos e investigaciones

De acuerdo con el detalle oficial, seis de los detenidos fueron aprehendidos por arrojar objetos y botellas contra los efectivos policiales.

Otros dos fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad, mientras que una persona quedó involucrada en un intento de robo.

La Justicia continuará con el análisis de las imágenes y testimonios para determinar las responsabilidades de quienes participaron de los disturbios.

Limpieza del lugar

Una vez despejada la zona, trabajadores del Gobierno de la Ciudad iniciaron un operativo de limpieza para retirar los restos de vidrios que quedaron sobre la calzada.

La tarea tuvo como objetivo dejar nuevamente habilitadas las calles y evitar riesgos tanto para los peatones como para los vehículos que circulaban por el sector.

Mientras la mayoría de los hinchas continuó con los festejos por la victoria argentina, los incidentes en el Obelisco volvieron a generar preocupación por los episodios de violencia registrados durante celebraciones masivas.