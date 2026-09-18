Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la frontera entre Argentina y Bolivia, cuando efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo de personas que intentaba cruzar mercadería por un paso clandestino.

El episodio ocurrió en la zona que comunica Aguas Blancas, en Salta, con Bermejo, del lado boliviano. Según los primeros datos, el conflicto comenzó durante un procedimiento en el que los efectivos decomisaron mercadería que era trasladada hacia territorio argentino.

La situación escaló rápidamente y derivó en corridas y enfrentamientos. En videos registrados en el lugar y difundidos durante la jornada se escuchan varias detonaciones mientras las personas se alejan del sector.

Hasta el momento, no se informó oficialmente quién efectuó los disparos ni bajo qué circunstancias se produjeron. Tampoco se comunicaron datos oficiales sobre personas heridas como consecuencia del episodio.

El operativo por el traslado de mercadería

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se produjo luego de que Prefectura interceptara mercadería que intentaba ingresar al país por un sector no habilitado de la frontera.

La zona de Aguas Blancas y Bermejo está separada por el río Bermejo y registra un intenso movimiento fronterizo. Además del paso internacional habilitado, existen sectores utilizados para el cruce irregular de personas y productos por fuera de los controles formales.

En ese contexto, las fuerzas federales realizan procedimientos destinados a combatir el contrabando y otros delitos vinculados con el movimiento irregular de mercadería y personas.

El antecedente de agosto

El episodio de este viernes tiene un antecedente reciente en la misma zona. El pasado 27 de agosto se produjeron incidentes en el denominado Paso Camba, en Aguas Blancas, después de otro procedimiento por mercadería.

En aquella oportunidad, un grupo de personas se enfrentó con efectivos de Prefectura Naval luego del decomiso de distintos bultos. Durante los disturbios hubo piedrazos contra móviles oficiales y se utilizaron balas de goma.

Posteriormente intervino Gendarmería Nacional para ordenar la situación y las autoridades locales solicitaron el cierre temporal del cruce.

La zona está bajo el Plan Güemes

Aguas Blancas forma parte del área alcanzada por el Plan Güemes, un operativo destinado a reforzar los controles en la frontera norte de Salta y combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El nuevo enfrentamiento vuelve a poner el foco en los pasos clandestinos de la zona y en los procedimientos que realizan las fuerzas federales para controlar el movimiento de personas y mercadería a través de la frontera.