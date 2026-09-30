Rosario vivió una noche marcada por los festejos de Rosario Central tras la conquista de la Supercopa Internacional, pero la celebración también tuvo momentos de tensión. Mientras miles de hinchas canallas se concentraban en distintos puntos de la ciudad, se registraron incidentes en las inmediaciones del estadio de Newell’s.

Central había derrotado 3-1 a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero y, tras la consagración, sus simpatizantes comenzaron a reunirse en distintos sectores de Rosario. El Monumento a la Bandera, la Sede Fundacional y la zona del Gigante de Arroyito estuvieron entre los principales puntos elegidos para celebrar.

En paralelo, la tensión se trasladó a la zona del Parque Independencia, donde se encuentra el estadio Marcelo Bielsa. Allí se produjeron corridas e intervino personal policial, que efectuó disparos con balas de goma para dispersar a grupos de personas.

Los episodios se produjeron en medio de una fuerte rivalidad entre Rosario Central y Newell’s, cuyos estadios y puntos de encuentro se encuentran en distintos sectores de la ciudad.

Una noche de festejos por el título de Central

La celebración canalla comenzó luego de la final disputada en el estadio Madre de Ciudades. Rosario Central se impuso 3-1 a Estudiantes y sumó un nuevo título oficial, en un partido que terminó con fuertes cruces entre jugadores y cuestionamientos por distintas decisiones arbitrales.

Una vez concluido el encuentro, los festejos se trasladaron a Rosario. Miles de simpatizantes ocuparon calles y avenidas y se concentraron especialmente en sitios emblemáticos de la ciudad para recibir el nuevo campeonato.