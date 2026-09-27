Minutos antes del comienzo del partido entre Racing y Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, se produjeron incidentes en el Gigante de Arroyito. Un grupo de simpatizantes de la Academia derribó algunas vallas en la popular alta y generó momentos de tensión.

Los hechos ocurrieron en la tribuna donde se encontraba la barra de Racing y en el sector que estaba custodiado por efectivos policiales. Allí se había dispuesto un pulmón para evitar que los hinchas de ambos clubes estuvieran cerca.

La intervención policial

En uno de los videos registrados, se observó cómo una valla fue arrojada desde la parte alta de la tribuna hacia la zona media. La estructura no golpeó a ninguna persona y se evitó una situación de mayor gravedad.

Después del episodio, efectivos policiales utilizaron balas de goma dentro de la tribuna para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios. Minutos más tarde, las vallas comenzaron a ser colocadas nuevamente en su lugar.

Complicaciones para los hinchas

La situación también generó inconvenientes para los hinchas de Boca que todavía no habían ingresado al estadio. Las puertas fueron cerradas durante algunos minutos como medida para evitar nuevos conflictos.

Con el correr del tiempo, el ingreso al Gigante de Arroyito comenzó a normalizarse. El partido entre Racing y Boca correspondía a los cuartos de final de la Copa Argentina.