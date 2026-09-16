La eliminación de Platense de la Copa Libertadores terminó con graves incidentes en el estadio Ciudad de Vicente López. Apenas finalizó el partido frente a Fluminense, un grupo de barras del equipo argentino ingresó al campo de juego e intentó dirigirse hacia el sector donde se encontraban los hinchas brasileños.

La situación obligó a la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que utilizó escudos y gas pimienta para contener a los agresores. También se registraron corridas y lanzamiento de proyectiles dentro del estadio.

La invasión de la cancha

Los incidentes comenzaron inmediatamente después del final del encuentro. Un grupo de personas salió de la popular local, ingresó al campo de juego y corrió hacia la cabecera visitante, donde estaban ubicados los simpatizantes de Fluminense.

En medio de la tensión, algunos hinchas de Platense fueron vistos con una bandera del conjunto brasileño. También se observaron objetos y sillas que fueron arrojados hacia el sector visitante.

La Policía intervino para evitar que los grupos de hinchas llegaran a enfrentarse directamente. Los efectivos formaron un cordón con escudos y utilizaron gas pimienta mientras se producían corridas dentro del campo de juego.

El contexto de los incidentes

La violencia se produjo después de un partido que terminó con victoria de Platense por 2-1, aunque el resultado no le alcanzó para avanzar a las semifinales. Fluminense había ganado 2-0 en el encuentro de ida disputado en Brasil y se impuso 3-2 en el resultado global.

El equipo dirigido por Martín Palermo quedó así eliminado en los cuartos de final, mientras que Fluminense avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Un importante operativo de seguridad

Para el encuentro, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) había dispuesto un operativo con alrededor de 320 efectivos de la Policía bonaerense, 190 trabajadores de seguridad privada, cuatro ambulancias y personal de asistencia médica. El partido se disputó con ambas parcialidades.

La tensión también alcanzó a los futbolistas. Tras el final, se registraron incidentes entre integrantes de ambos planteles y cuerpos técnicos, mientras algunos jugadores de Fluminense buscaban retirarse hacia los vestuarios.

Los videos difundidos posteriormente permitieron observar la invasión del campo de juego, las corridas, el lanzamiento de objetos y la intervención de las fuerzas de seguridad tras la eliminación de Platense.