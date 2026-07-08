La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en el Obelisco porteño, que con el paso de las horas terminó con incidentes, enfrentamientos con la Policía de la Ciudad y 19 personas demoradas.

Los festejos comenzaron apenas finalizó la victoria 3-2 sobre Egipto. Desde temprano, cientos de hinchas se concentraron en la Plaza de la República con banderas, bombos y cánticos para celebrar el pase de la Albiceleste a la próxima instancia del torneo.

La situación se mantuvo con normalidad durante gran parte de la tarde, pero alrededor de las 20:30 comenzaron los disturbios cuando efectivos policiales avanzaron para desalojar a personas que, según fuentes oficiales, se encontraban en estado de ebriedad y protagonizaban actitudes violentas.

De acuerdo con información de la Policía de la Ciudad, un grupo de personas respondió con botellas y piedras contra los efectivos, lo que derivó en corridas y un importante despliegue de agentes motorizados para controlar la zona.

Como consecuencia de los enfrentamientos, 19 personas fueron demoradas por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), dirigida por el fiscal Almeida.

Además, cinco policías resultaron heridos durante los incidentes. Dos de ellos sufrieron fracturas: uno en la nariz y otro en un brazo, producto de los objetos arrojados durante los disturbios.

El operativo incluyó el corte del tránsito en distintos sectores del microcentro, entre ellos las calles Lavalle, Cerrito y la avenida Corrientes. Una vez controlada la situación, el paso vehicular fue restablecido y personal de Espacio Público realizó tareas de limpieza en la zona.

Un intento de robo generó otro momento de tensión

Antes de los disturbios registrados por la noche, se produjo otro episodio durante los festejos. Un hombre fue detenido luego de intentar robar un teléfono celular en medio de la concentración de hinchas.

Mientras era escoltado por efectivos policiales para concretar su detención, varias personas comenzaron a insultarlo y le arrojaron botellas y vasos, en una secuencia que fue registrada por asistentes y luego se viralizó en redes sociales.

Con el avance del operativo de seguridad y la desconcentración de los asistentes, la zona del Obelisco recuperó la calma, mientras la mayoría de los simpatizantes se retiró del lugar tras celebrar el triunfo de la Selección Argentina.