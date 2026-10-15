La quinta Marcha Federal Universitaria registró momentos de máxima tensión este jueves frente al Congreso, cuando un grupo de personas encapuchadas arrojó cascotes contra las fuerzas de seguridad y los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Los primeros incidentes comenzaron pasadas las 15:40 sobre la avenida Entre Ríos. Algunas personas rompieron partes de un banco de cemento para obtener piedras y lanzarlas por encima del vallado que protegía el Palacio Legislativo.

La situación derivó en corridas y enfrentamientos. Las fuerzas desplegadas en la zona utilizaron gases y agua para alejar a quienes permanecían junto a las vallas, mientras también se registraban focos de tensión sobre la avenida Rivadavia.

Pese a los disturbios y a la lluvia que cayó durante la movilización, buena parte de los manifestantes permaneció en la Plaza del Congreso. En paralelo, el acto central continuó con la lectura del documento preparado por las organizaciones universitarias.

Corridas y tensión frente al Congreso

El operativo de seguridad había comenzado antes de la movilización con vallados y cortes en distintos accesos al Congreso. Participaron efectivos de diferentes fuerzas ante la llegada de columnas de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sindicales.

La tensión aumentó cuando un grupo se acercó al vallado y comenzó el lanzamiento de objetos. Posteriormente, efectivos avanzaron para dispersar a quienes permanecían en ese sector.

Las columnas principales habían llegado desde Plaza Houssay y desde la zona de Avenida de Mayo y Sáenz Peña. La convocatoria comenzó durante el mediodía y tuvo su punto central frente al Palacio Legislativo.

La marcha continuó pese a los incidentes

Los episodios de violencia se produjeron mientras las organizaciones convocantes mantenían el acto en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización reunió a sectores universitarios, la CGT, las dos CTA, ATE y distintas organizaciones políticas y sociales. Entre las principales demandas estuvieron la recomposición salarial de docentes y no docentes, el presupuesto para las universidades y las becas estudiantiles.

La quinta marcha se desarrolló además en medio de una nueva disputa judicial por el financiamiento universitario. Este jueves, la Justicia suspendió provisoriamente las multas de $100.000 diarios que habían sido impuestas al Gobierno nacional por el incumplimiento de una medida cautelar.

El reclamo por el financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios reclaman la aplicación efectiva de la normativa y advierten por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

La protesta tuvo réplicas en distintas provincias y volvió a colocar el conflicto universitario en el centro de la agenda nacional. En Buenos Aires, sin embargo, la jornada quedó marcada también por los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del Congreso.