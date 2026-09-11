Indemnizaron a una familia a quien le cambiaron los bebas al nacer en 1977

Más de cuatro décadas después de haber sido criadas por familias que no eran las biológicas, dos mujeres descubrieron que habían sido intercambiadas al nacer en una maternidad provincial de Córdoba. La Justicia determinó que la Provincia deberá indemnizarlas por el daño provocado y también deberá compensar a una de las madres involucradas.

El intercambio ocurrió el 25 de mayo de 1977. Ambas bebés nacieron ese mismo día y en el mismo establecimiento, pero fueron entregadas a familias equivocadas. El caso recién salió a la luz cuando una de las mujeres comenzó a tener dudas sobre su identidad y decidió realizarse una prueba genética.

Una duda que cambió toda la historia

La investigación comenzó cuando una de las mujeres, identificada en el expediente como L., consultó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y se realizó en 2021 un estudio de ADN junto a la mujer que la había criado y la única madre que permanecía con vida.

El resultado confirmó que no existía vínculo biológico entre ellas. A partir de allí, los investigadores lograron identificar a M., la otra mujer que había nacido en la misma maternidad y en la misma fecha.

En 2024, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que las filiaciones estaban cruzadas mediante estudios realizados con hermanos de ambas, ya que los padres de las mujeres habían fallecido.

Durante la investigación también se descartó que el caso estuviera relacionado con la última dictadura. La CONADI determinó que las dos madres habían ingresado al hospital en libertad y se habían retirado con las bebés que creían propias.

La Justicia responsabilizó a Córdoba

El juez en lo Civil y Comercial de 35° Nominación de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, determinó que la Provincia debía responder por lo ocurrido en el hospital, aunque no pudo establecer exactamente cómo se produjo el intercambio ni quién fue responsable.

El magistrado sostuvo que una maternidad tiene la obligación de garantizar que cada recién nacido sea entregado a su familia correspondiente y consideró que el error produjo una alteración de la identidad personal y familiar de las víctimas.

La sentencia estableció una indemnización de $25 millones para G., la madre que crió a una hija que no era biológica. Con intereses, esa suma alcanzó los $123.460.000.

L. también recibirá $25 millones por la alteración de su identidad y sus vínculos familiares, mientras que M. fue indemnizada con $30 millones debido a que el tribunal reconoció una incapacidad psíquica del 25% vinculada con las consecuencias de su historia de vida.

Una vida marcada por un error

El expediente judicial describió las consecuencias que tuvo el intercambio en la vida de ambas mujeres. Una de ellas atravesó situaciones personales particularmente difíciles, sufrió violencia sexual, abandonó su hogar y llegó a vivir en situación de calle.

La Justicia consideró que el daño no se limitó al descubrimiento de que habían sido criadas por familias distintas a las biológicas, sino también a la imposibilidad de recuperar plenamente los vínculos que les fueron negados durante gran parte de sus vidas. Dos padres y una de las madres involucradas ya habían fallecido cuando se conoció la verdad.

Nueve hermanos de las dos familias también iniciaron reclamos judiciales, pero sus demandas fueron rechazadas. La indemnización quedó limitada a las dos mujeres y a la madre sobreviviente.

La sentencia todavía no está firme y puede ser apelada por la Provincia de Córdoba.